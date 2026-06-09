Balıkesirspor'da yeni Başkan Mert Alper Acar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Balıkesirspor'da yeni Başkan Mert Alper Acar

Balıkesirspor\'da yeni Başkan Mert Alper Acar
09.06.2026 09:18  Güncelleme: 09:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesirspor'un olağan genel kurulunda tek aday olarak seçime giren Mert Alper Acar, kulübün 35. başkanı seçildi. Kongreye siyaset ve spor dünyasından çok sayıda isim katıldı.

Balıkesirspor'nun Olağan Genel Kurulu, Büyükşehir Belediyesi Avlu Kongre ve Kültür Merkezi Ertuğrul Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Kongreye tek aday olarak giren Mert Alper Acar, Balıkesirspor'un 35'inci başkanı oldu.

Yeni Başkanın yönetim Kurulu listesinde; Cem Özışıklıoğlu, Burak Boduroğlu, Özgür Başaran, Mutlu Tanrıkulu, Ali Osman Eser, Melih Bağırgan, Ahmet Raşit Özen, İlker Ababay, Atilla Özmen, Selami Can yer aldı.

Divan başkanlığını Okan Telaşeli'nin yaptığı genel kurul, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kongreye, Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Karesi Belediye Başkanı Mesut Akbıyık, Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, İvrindi Belediye Başkanı Önder Lapanta, Balıkesir Ak Parti İl Başkanı Mehmet Aydemir, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Sevinç Baykan Özdemir, Gençlik ve Spor İl Müdür Adem Özalp, AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir, eski başkanlardan, Emin Ermişler, Metin Mengüç, Tuna Aktürk, Feyyaz Çiftçi, Remzi Boncuk, Kadir Dağlı, Ümit Arslan, Nedim Ömer, Abdullah Bekki ile çok sayıda eski yönetici ve taraftar katıldı. Balıkesirspor'a başkanlığa seçilen Mert Alper Acar üyelerin ve taraftarların yoğun ilgisi ile karşılandı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Balıkesirspor, Politika, Siyaset, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Balıkesirspor'da yeni Başkan Mert Alper Acar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kocasını aldatan kadının sözleri “Bu kadarına da pes“ dedirtti Kocasını aldatan kadının sözleri "Bu kadarına da pes" dedirtti
Anayasa Mahkemesi Başkanı Özkaya: Bireysel başvuru mekanizması Türk hukuk tarihinin en önemli reformlarından biridir Anayasa Mahkemesi Başkanı Özkaya: Bireysel başvuru mekanizması Türk hukuk tarihinin en önemli reformlarından biridir
Sıfır Atık Festivali’ne 1 milyon katılım Sıfır Atık Festivali'ne 1 milyon katılım
Metrobüste yan bakma kavgası 22 yaşındaki genç bıçaklanarak öldürüldü Metrobüste yan bakma kavgası! 22 yaşındaki genç bıçaklanarak öldürüldü
Jhon Duran Galatasaray’a Kritik maddeyi masaya koydular Jhon Duran Galatasaray'a! Kritik maddeyi masaya koydular
Trump: İsrail ve İran ateşe son vermeli Trump: İsrail ve İran ateşe son vermeli

09:29
Rakam öyle böyle değil Hakan Safi günler içerisinde servet harcamış
Rakam öyle böyle değil! Hakan Safi günler içerisinde servet harcamış
09:06
Ortalığı yıkan fotoğraf Apar topar kaldırdı
Ortalığı yıkan fotoğraf! Apar topar kaldırdı
08:49
CHP’de grup toplantısı restleşmesi TBMM’de güvenlik önlemleri had safhada
CHP'de grup toplantısı restleşmesi! TBMM'de güvenlik önlemleri had safhada
08:37
Milyonlarca çalışana müjde Yıllık izinlerle ilgili önemli karar
Milyonlarca çalışana müjde! Yıllık izinlerle ilgili önemli karar
07:56
Savaşta bir ilk ABD ordusuna ait helikopter Hürmüz Boğazı’nda düştü
Savaşta bir ilk! ABD ordusuna ait helikopter Hürmüz Boğazı'nda düştü
07:17
10 yıllık sır perdesi aralanıyor Mezdeke dansçısı Aynur Kanbur cinayetinde 3 şüpheli yakalandı
10 yıllık sır perdesi aralanıyor! Mezdeke dansçısı Aynur Kanbur cinayetinde 3 şüpheli yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2026 09:38:27. #7.13#
SON DAKİKA: Balıkesirspor'da yeni Başkan Mert Alper Acar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.