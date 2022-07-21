Balıkesirspor yasak için çözüm arıyor - Son Dakika
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Balıkesirspor yasak için çözüm arıyor

21.07.2022 11:34
Balıkesirspor yasak için çözüm arıyor

SPOR Toto 1'inci Lig'den düşüp yeni sezonda TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele edecek Balıkesirspor, transfer yasağını kaldırabilmek için arayışta.

SPOR Toto 1'inci Lig'den düşüp yeni sezonda TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele edecek Balıkesirspor, transfer yasağını kaldırabilmek için arayışta. Kulüp tesislerinde basın toplantısı düzenleyen Başkan Nedim Ömer, kırmızı-beyazlıların borcunun yaklaşık 110 milyon TL olduğunu açıkladı. Toplantıda Başkan Yardımcısı ve Futbol Şube Sorumlusu İsmet Deniz, Asbaşkan ve Basın Sözcüsü Kemal Aydın ile Sportif Direktör Can Cangök de yer aldı. Konuşmasına kulübün borcunu açıklayarak başlayan Başkan Nedim Ömer, FIFA ve UÇK dosyalarının çözümü ile transfer yasağının kaldırılması için yoğun mesai harcadıklarını ve kulübün borcunu kapatmak için görevde olduklarını belirtti. Ömer, Balıkesirspor'a yeni bir tesis kazandırılmasının gündemde olduğunun müjdesini verdi.

?Sportif Direktör Can Cangök ise, teknik direktör konusunda çalışmaların sürdüğü ve çalışmalar sonuçlanana kadar son olarak Akhisarspor'u çalıştırıp altyapıda görev almak üzere anlaşılan Muhammet Yılmaz ve ekibiyle yeni sezon hazırlıklarının süreceğini açıkladı. Genç futbolculara güvendiğini ifade eden Cangök, takımın ağustosun ilk haftasında kampa gideceğini ve 4-5 hazırlık maçı oynamayı planladıklarını sözlerine ekledi. Şube Sorumlusu İsmet Deniz de transfer yasağının kaldırılması için yapılan görüşmelerde ilgili dosyalardan kulüp lehine indirimler aldıklarını belirterek geçen sezon kadroda bulunan futbolcularla da pazarlıkların sürdüğünü söyledi. Futbolcuların maddi beklentilerinin yüksek olduğunu sözlerine ekleyen Deniz, hiçbir futbolcunun Balıkesirspor'dan büyük olmadığını vurguladı. Balıkesirspor, yeni sezonun ilk çalışmasını kulüp tesislerinde gerçekleştirirken, Muhammet Yılmaz yönetimindeki çalışmayı Başkan Nedim Ömer ve yöneticiler de takip etti.


- Balıkesir
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Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Balıkesirspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Balıkesirspor yasak için çözüm arıyor - Son Dakika

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