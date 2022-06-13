Karadağ'da yapılan Balkan 18 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye, 5 altın, 4 gümüş, 6 bronz olmak üzere toplam 15 madalya kazandı.
Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Bar kentinde gerçekleştirilen organizasyonda Türkiye, en çok kürsüye çıkan ikinci ülke olurken, madalya sıralamasında da Hırvatistan ve Sırbistan'ın gerisinde üçüncülüğü elde etti.
Organizasyonda 5 altın, 4 gümüş, 6 bronz madalya kazanan milli takım, 15 takımın katıldığı şampiyonada puan sıralamasında 171 puanla Sırbistan'ın ardından Romanya ile ikinciliği paylaştı.
Madalya alan sporcular şu şekilde:
Altın madalya:
1500 metre: Batuhan Eser
3000 metre: Caner Can Tunçtan
2000 metre engelli: Furkan Mutlu
Gülle atma: Ali Peker
3000 metre: Hatice Kılıç
Gümüş madalya:
400 metre: Alişan Alphan
800 metre: Batuhan Eser
110 metre engelli: Yakup Efe Suratlı
Disk atma: Zeynep Öz
Bronz madalya:
2000 metre engelli: Ramazan Kundakçı
Yüksek atlama: Mehmet Eren Karayaz
1500 metre: Edibe Yağız
2000 metre engelli: Ceren Kılıç
Cirit atma: İrem Batu
4×100 kadın takımı: Defne Tuna, Mira Akan, Elif Ilgaz, Zeynep Kaya
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