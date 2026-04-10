Türkiye Golf Federasyonu (TGF) Balkan Açık Turnuvası tamamlandı.
TGF Silivri Golf Sahası'nda düzenlenen turnuvaya, 12 ülkeden 39 sporcu katıldı.
Üç gün süren müsabakalar sonunda kategorilerinde ilk sırayı alan sporcular şöyle:
Gross: Engin Aksoy
Stableford gross: Robert Messervy (Büyük Britanya)
Stableford A: Selahattin Özdoğan
Stableford B: Mustafa Dögme
Son Dakika › Spor › Balkan Açık Turnuvası Sonuçlandı - Son Dakika
