Balkan Karate Şampiyonası\'nda Zeynep Naz İkincilik Elde Etti

Karadağ'ın Bar kentinde düzenlenen 29. Balkan Çocuklar Karate Şampiyonası'nda Afyonkarahisarlı sporcu
Zeynep Naz Kahvecigil ikinci oldu.
Şemsettin Karahisari Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Zeynep Naz Kahvecigil, Yıldız Kızlar Kata kategorisinde Balkan ikincisi olarak Afyonkarahisar'ın gururu oldu. Daha önce Türkiye şampiyonu olarak Türkiye'yi temsil etme hakkı kazanan Kahvecigil, Karadağ'daki şampiyonada da üstün bir performans sergileyerek adını Balkan ikinciliğiyle tarihe yazdırdı. Bu önemli başarıyla Kahvecigil, Türk bayrağını uluslararası arenada dalgalandırdı. - AFYONKARAHİSAR
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