Balkan Salon Atletizm Şampiyonası için milli takım seçmeleri tamamlandı.
Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Ataköy Atletizm Salonu'nda yapılan organizasyona 120'si kadın olmak üzere toplam 375 atlet katıldı.
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da 15 Şubat'ta yapılacak Balkan Salon Atletizm Şampiyonası katılacak milli takımı belirlemek için yapılan seçme yarışmalarında ilk üçe giren sporcular belli oldu.
Dereceye giren sporcuların isimleri şu şekilde:
Kadınlar:
60 metre: Simay Özçiftçi, Mizgin Ay, Bahar Öztürk
60 metre engelli: Yaren Yıldırım, Elif Ilgaz, Bahar Öztürk
400 metre: Eda Nur Tulum, Sıla Koloğlu, Elif Polat
800 metre: Tuğba Toptaş, Elif Beyza Kökçüoğlu, Damla Çelik
1500 metre: Tuğba Toptaş, Bahar Yıldırım, Derya Kunur
3000 metre: Bahar Yıldırım, Derya Kunur, Sümeyye Erol
Uzun atlama: Ecem Çağlayan, Nur Arı, Kadriye Dilek Durmuş
Üç adım atlama: Kadriye Dilek Durmuş, Sedef Çevik, Hilal Mutlu
Yüksek atlama: Berra Aygün, Şevval Barış, Gözde Cömert
Sırıkla atlama: Buse Arıkazan Çağlayan, Erva Cansu Mercan
Gülle atma: Aysel Yılmaz, Berivan Yiğit, Özlem Özcan
Erkekler:
60 metre: Mustafa Kemal Ay, Aykut Ay, Emir Yağız Salcı
60 metre engelli: Mikdat Sevler, Ayetullah Demir, Deniz Kaan Kartal
400 metre: İlyas Çanakçı, Berke Akçam, İsmail Nezir
800 metre: Ömer Faruk Bozdağ, Mevlüt Aras, Mert Selek
1500 metre: Kıyasettin Kara, Mehmet Kalyoncu, Ahmet Selim Yıldırım
3000 metre: Ayetullah Aslanhan, Salih Teksöz, Ali Tunç
Uzun atlama: Batuhan Çakır, Hüseyin Ocak, Yusuf Şenödeyici
Yüksek atlama: Enes Talha Şenses, Atilla Göktuğ Taşdelen, Orhan Baştürk
Üç adım atlama: Muhammet Arif Çenesiz
Sırıkla atlama: Erdem Tilki, Zeki Cem Tenekebüken, İltan Karadeniz
Gülle atma: Ali Peker, Mustafa Efe Kuru, Emirhan Demir
Son Dakika › Spor › Balkan Salon Atletizm Seçmeleri Tamamlandı - Son Dakika
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