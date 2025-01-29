Balkan Salon Atletizm Seçmeleri Tamamlandı - Son Dakika
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Spor

Balkan Salon Atletizm Seçmeleri Tamamlandı

Türkiye, 15 Şubat'taki Balkan Salon Atletizm Şampiyonası için milli takımını belirledi.

29.01.2025 15:16
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Balkan Salon Atletizm Şampiyonası için milli takım seçmeleri tamamlandı.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Ataköy Atletizm Salonu'nda yapılan organizasyona 120'si kadın olmak üzere toplam 375 atlet katıldı.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da 15 Şubat'ta yapılacak Balkan Salon Atletizm Şampiyonası katılacak milli takımı belirlemek için yapılan seçme yarışmalarında ilk üçe giren sporcular belli oldu.

Dereceye giren sporcuların isimleri şu şekilde:

Kadınlar:

60 metre: Simay Özçiftçi, Mizgin Ay, Bahar Öztürk

60 metre engelli: Yaren Yıldırım, Elif Ilgaz, Bahar Öztürk

400 metre: Eda Nur Tulum, Sıla Koloğlu, Elif Polat

800 metre: Tuğba Toptaş, Elif Beyza Kökçüoğlu, Damla Çelik

1500 metre: Tuğba Toptaş, Bahar Yıldırım, Derya Kunur

3000 metre: Bahar Yıldırım, Derya Kunur, Sümeyye Erol

Uzun atlama: Ecem Çağlayan, Nur Arı, Kadriye Dilek Durmuş

Üç adım atlama: Kadriye Dilek Durmuş, Sedef Çevik, Hilal Mutlu

Yüksek atlama: Berra Aygün, Şevval Barış, Gözde Cömert

Sırıkla atlama: Buse Arıkazan Çağlayan, Erva Cansu Mercan

Gülle atma: Aysel Yılmaz, Berivan Yiğit, Özlem Özcan

Erkekler:

60 metre: Mustafa Kemal Ay, Aykut Ay, Emir Yağız Salcı

60 metre engelli: Mikdat Sevler, Ayetullah Demir, Deniz Kaan Kartal

400 metre: İlyas Çanakçı, Berke Akçam, İsmail Nezir

800 metre: Ömer Faruk Bozdağ, Mevlüt Aras, Mert Selek

1500 metre: Kıyasettin Kara, Mehmet Kalyoncu, Ahmet Selim Yıldırım

3000 metre: Ayetullah Aslanhan, Salih Teksöz, Ali Tunç

Uzun atlama: Batuhan Çakır, Hüseyin Ocak, Yusuf Şenödeyici

Yüksek atlama: Enes Talha Şenses, Atilla Göktuğ Taşdelen, Orhan Baştürk

Üç adım atlama: Muhammet Arif Çenesiz

Sırıkla atlama: Erdem Tilki, Zeki Cem Tenekebüken, İltan Karadeniz

Gülle atma: Ali Peker, Mustafa Efe Kuru, Emirhan Demir

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Balkan Salon Atletizm Seçmeleri Tamamlandı - Son Dakika

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