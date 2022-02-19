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Balkan şampiyonu genç milli atlet, olimpiyatlarda başarıya koşmak istiyor - Son Dakika

Balkan şampiyonu genç milli atlet, olimpiyatlarda başarıya koşmak istiyor

19.02.2022 11:17
Balkan şampiyonu genç milli atlet, olimpiyatlarda başarıya koşmak istiyor

Balkan şampiyonu milli atlet Taha Özal, başarılarını olimpiyat şampiyonluğuyla taçlandırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Balkan şampiyonu milli atlet Taha Özal, başarılarını olimpiyat şampiyonluğuyla taçlandırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

18 Yaş Altı Balkan Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 4×100 metrede milli takımla Türkiye rekoru kırarak altın madalya kazanan Taha Özal, 16 yaş altı, 18 yaş altı ve 20 yaş altı kategorilerinde de Türkiye şampiyonluğu elde etti.

Antrenör Mustafa Toygar yönetiminde çalışmalarını sürdüren ve olimpik kadroda yer alan Taha'nın hedefi, 2024 Paris Olimpiyatları'na katılarak şampiyon olmak.

"Olimpiyat havuzunun içindeyim"

Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi öğrencisi 17 yaşındaki Taha Özal, AA muhabirine, 60 ve 200 metrede 16 ile 18 yaş altı, 100 metrede ise 20 yaş altı Türkiye şampiyonluğu bulunduğunu söyledi.

Başarılarını uluslararası organizasyonlarda elde edeceği derecelerle taçlandırmak istediğini aktaran Taha Özal, "Hedefim 2024 Olimpiyatları'na katılabilmek. Şu an olimpiyat havuzunun içindeyim. Hedefim de bu havuzdan çıkmamak ve olimpiyatlara katılmaya hak kazanmak." diye konuştu.

Taha Özal, bu sene yapılacak 18 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'na ve İslami Dayanışma Oyunları'na katılıp Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ederek şampiyon olmak istediğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Balkan Şampiyonası'nda şampiyon oldum ve Türkiye rekoru kırdım. Trabzon'da Dünya Liseler Arası Atletizm Şampiyonası var. Orada şampiyon olmak istiyorum. Sonrasında her sporcunun en büyük hayali olan 2024 Paris Olimpiyatları'na katılmak istiyorum. Hedefim olimpiyatlarda Karabük'ü ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edip Allah'ın izniyle şampiyon olmak."

Toygar: "Taha, üstün yetenekli bir sporcu"

Antrenör Mustafa Toygar, Taha Özal ile 2,5 yıldır çalıştıklarını dile getirdi.

"Taha, üstün yetenekli bir sporcu." diyen Toygar, "Taha'yı pistlere yönlendirdik. Şu anda çok şükür iyi dereceler elde ediyor. Taha sırasıyla 16 yaş altı, 18 yaş altı ve 20 yaş altı kategorilerinde Türkiye şampiyonu oldu. Avrupa Şampiyonası'na gitti. Derecesi olmasa da iyi bir deneyim oldu. Balkan Şampiyonası'nda 4x100 bayrak takımında Türkiye rekoruyla şampiyon oldular." ifadelerini kullandı.

Yeni başarılar elde etmek için çalışmalarının devam ettiğini vurgulayan Toygar, "Taha, olimpik kadroda olan bir sporcu. Allah nasip ederse 2024 Olimpiyatları'na koordine etmeye çalıştığımız sporculardan, hem bizim koordinemizde hem de federasyonun koordinesinde. Bu anlamda çalışmalarımız devam ediyor. Sporun zirvesi olimpiyatlar. 2024 Paris Olimpiyatları'na gidebilmek için çok şey yapıyoruz, gideceğiz." diye konuştu.

Toygar, Vali Fuat Gürel'e, Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven'e ve diğer ilgililere desteklerinden dolayı teşekkür etti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Balkan şampiyonu genç milli atlet, olimpiyatlarda başarıya koşmak istiyor - Son Dakika Spor


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