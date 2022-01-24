Balotelli, İtalya Milli Takımı'na geri döndü

Spor Toto Süper Lig ekibi Adana Demirspor'un golcüsü Mario Balotelli, uzun bir aranın ardından İtalya Milli Takımı'na çağırıldı.

3.5 yıl sonra milli takım kadrosuna davet alan 31 yaşındaki golcü oyuncu için Adana Demirspor resmi sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: "Yıldız futbolcumuz Mario Balotelli 3,5 yıl aradan sonra yeniden İtalya Milli Takımı'na çağırıldı. Oyuncumuza milli takımında başarılar dileriz."İtalyan golcü bu sezon 19 lig maçında 8 gol ve 3 asistlik performans gösterdi.

- İstanbul