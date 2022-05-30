Bandırma 4. Satranç Turnuvası sona erdi

Bandırma Belediyesi 31. Uluslararası Kuşcenneti Kültür ve Turizm Festivali kapsamında düzenlenen 4. Satranç Turnuvası sona erdi.

İlçede 2 gün süren turnuvaya 252 kişi katıldı.

Turnuva sonunda dereceye girenlere Bandırma Belediyesi meclis üyeleri Nüvit Erten ve Eren Ülkü tarafından çeşitli ödüller takdim edildi.

8 yaş altı kategoride Mete Dağgül birinci, Berrak Bekar ikinci, Mehmet Duru Durgun üçüncü oldu.

10 yaş altı kategoride Emir Aras Zor birinci, Eymen Seyrek ikinci, Gökay Budak üçüncü olurken, 14 yaş altı kategoride ise Mert Yavuz birinci, Aras Önkür ikinci ve Ali Kaan Mutlu üçüncü oldu.

Açık kategoride turnuvayı Enes Yusuf Maruflu birinci, Ataberk Türkmen ikinci ve Hafize Demirtaş üçüncü tamamladı.