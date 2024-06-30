Spor

Sezon hazırlıklarına başlayan Trendyol 1. Lig ekibi Bandırmaspor, Atınç Nukan, Adama Diakhaby, Landry Nomel ve Faruk Can Genç'i transfer etti.

Bordo-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Göztepe'de forma giyen 30 yaşındaki Atınç ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, stoper Atınç Nukan'ın 179 maçta 20 gole katkı sağladığı bildirildi.

Sağ kanat oyuncusu 27 yaşındaki Adama Diakhaby ile 2 yıllık, sol kanatta oynayan 26 yaşındaki Landry Nomel ile 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzalandığı duyurulan açıklamada, son olarak Giresunspor forması giyen 24 yaşındaki Faruk Can Genç'le de 2 yıllığına anlaşma sağlandığı ifade edildi.