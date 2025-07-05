Bandırmaspor Cedric Hountondji\'yi Kadrosuna Kattı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, Beninli stoper Cedric Hountondji'yi kadrosuna dahil etti.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 31 yaşındaki futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Cedric Hountondji, daha önce Rennes B, Rennes, LB Chateauroux, AJ Auxerre, Ajaccio, New York, Levski Sofia, Clermont, Angers'in formalarını giydi.
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