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Bandırmaspor'da Hüseyin Eroğlu teknik direktör oldu - Son Dakika
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Bandırmaspor'da Hüseyin Eroğlu teknik direktör oldu

Bandırmaspor, teknik direktör Taşkın Kara ile yollarını ayırdıktan sonra Hüseyin Eroğlu'nu takımın başına getirdi. Eroğlu ile 2024-2025 sezonu sonuna kadar anlaşma sağlandı.

Bandırmaspor\'da Hüseyin Eroğlu teknik direktör oldu
26.12.2023 - 23:46,
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Bandırmaspor'da Taşkın Kara'dan boşalan teknik direktörlük görevine Hüseyin Eroğlu getirildi.

1'inci Lig ekibi Bandırmaspor'da 17'nci hafta oynanan Adanaspor karşılaşmasının 3-2 kaybedilmesinin ardından teknik direktör Taşkın Kara ile yollar ayrıldı. Bandırmaspor'da boş kalan koltuğa Hüseyin Eroğlu getirildi. Bandırmaspor resmi hesabından yapılan açıklamada, "Altınordu ile iki şampiyonluk, bir play-off finali heyecanı yaşayan, Yılport Samsunspor'u 11 yıl aradan sonra Süper Lig'e çıkaran, onlarca yıldız futbolcuyu Türk futboluna kazandıran Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu ile süper lig yolculuğuna başlıyoruz. 2024-2025 sezon sonuna kadar anlaştığımız değerli teknik direktörümüz ile yapacağımız imza töreninin detaylarını sizlerle daha sonra paylaşacağız" denildi.

Kaynak: DHA
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