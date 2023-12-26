Bandırmaspor\'da Hüseyin Eroğlu teknik direktör oldu

Bandırmaspor'da Taşkın Kara'dan boşalan teknik direktörlük görevine Hüseyin Eroğlu getirildi.

1'inci Lig ekibi Bandırmaspor'da 17'nci hafta oynanan Adanaspor karşılaşmasının 3-2 kaybedilmesinin ardından teknik direktör Taşkın Kara ile yollar ayrıldı. Bandırmaspor'da boş kalan koltuğa Hüseyin Eroğlu getirildi. Bandırmaspor resmi hesabından yapılan açıklamada, "Altınordu ile iki şampiyonluk, bir play-off finali heyecanı yaşayan, Yılport Samsunspor'u 11 yıl aradan sonra Süper Lig'e çıkaran, onlarca yıldız futbolcuyu Türk futboluna kazandıran Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu ile süper lig yolculuğuna başlıyoruz. 2024-2025 sezon sonuna kadar anlaştığımız değerli teknik direktörümüz ile yapacağımız imza töreninin detaylarını sizlerle daha sonra paylaşacağız" denildi.