Bandırmaspor, deplasmanda Mardin 1969 Spor'u 2-1 yenerek 15. haftada üç puanı aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Bandırmaspor, deplasmanda Mardin 1969 Spor'u 2-1 mağlup etti. Ev sahibi Mardin 1969 Spor'un 42. dakikadaki Teklic golüne Bandırmaspor, Kehinde ve Bruno'nun 52 ve 58. dakikalardaki golleriyle karşılık verdi.
Stat: 21 Kasım
Hakemler: Emrullah Baydar, Harun Reşit Güngör, Abdullah Özcan
Mardin 1969 Spor: Erce Kardeşler, Nafican Yardımcı (Dk. 63 Denic), Kayode, Dimitrov (Dk. 78 Osman Yıldırım), Uğur Adem Gezer, Adem Eren Kabak (Dk. 63 Şahverdi Çetin), Mustafa Şengül, Kerim Alıcı, Alhassan, Wilks (Dk. 74 Denizhan Taşkan), Teklic (Dk. 63 Eray Korkmaz)
Bandırmaspor: Akın Alkan, Lima (Dk. 29 Ali Ülgen), Liço, Bruno (Dk. 80 Yalın Dilek), Muhammed Gümüşkaya (Dk. 71 Enes Çinemre), Kehinde (Dk. 80 Ahmet Biler), Yusuf Kocatürk, Emirhan Ayhan (Dk. 79 Harun Genç), Hakan Bilgiç, Burak Bekaroğlu, Mulumba
Goller: Dk. 42 Teklic, (Mardin 1969 Spor), Dk. 52 Kehinde, Dk. 58 Bruno (Bandırmaspor)
Sarı kartlar: Dk. 36 Ali Ülgen, Dk. 76 Bruno, Dk. 90 Burak Bekaroğlu (Bandırmaspor) Dk. 53 Erce Kardeşler, Dk. 89 Denizhan Taşkan, Dk. 90 Alhassan (Mardin 1969 Spor)
Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Bandırmaspor, deplasmanda Mardin 1969 Spor'u 2-1 yendi.
Sizin düşünceleriniz neler ?