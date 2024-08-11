Bandırmaspor, Erzurumspor FK\'yı mağlup etti

Spor

Trendyol 1. Lig'in 1. haftasında Bandırmaspor, sahasında karşılaştığı Erzurumspor FK'yı 3-2 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

12. dakikada Diakhaby'nin ceza sahası dışından vuruşu az farkla auta çıktı.

17. dakikada Mustafa Akbaş uzaklardan vurdu, top Zafer'de kaldı.

39. dakikada Furkan'ın sağ çaprazdan ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta top dışarı çıktı.

45. dakikada sol kanattan Nomel ile gelişen atakta Paulinho'nun şutunu kaleci Göktuğ uzaklaştırdı.

54. dakikada ceza sahasında Nomel'in ara pası Kerem Atakan Keskin'in vuruşunda kaleciden dönen topu Paulinho topu ağlarla buluşturdu. 1-0

60. dakikada Sefa Özhan'ın ceza sahasında paslaşması sonrası Eren Tozlu kafa vuruşu ile topu ağlara gönderdi. 1-1

69. dakikada elle oynama kararıyla verilen penaltıyı kullanan Eren Tozlu topu ağlara gönderdi. 1-2

72. dakikada Faruk Can Genç'in ara pasında Marco Paixao, topu ağlara gönderdi. 2-2

82. dakikada Bandırmasporlu Mehmet Özcan'ın pası ile ceza sahasında bulunan Paixao topu geriye çevirdi ve kaleci Göktuğ'dan seken topa Paulinho sağ ayağıyla vuruşunu yaptı ve takımı öne geçirdi. 3-2

Hakemler: Burak Olcar, Kadir Akıllı, Serdar Osman Akarsu, İlker Yasin

Bandırmaspor: Zafer Görgen, Hikmet Çiftçi, Adama Salimou (Marco Paixao dk. 70), Landry Nomel (Doğan Can Davas dk. 82), Kerem Atakan Kesgin (Coşgun Diniyev dk. 70), Endson Andre Sitoe, Atınç Nukan, Mehmet Özcan, Rahmetullah Berişbek, Faruk Can Genç, Paula Rafael (Batuhan Adıgüzel dk. 90)

Yedekler: Akın Alkan, Yasin Yağız Dilek, İbrahim Kaya, Emir Şenocak, Erkam Kömür, Sergen Piçinciol

Teknik Direktör: Mustafa Gürsel

Erzurumspor FK: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Mustafa Akbaş, Mustafa Yumlu, Yakup Kırtay, Süleyman Koç (Muhamed Emin Yavaş dk. 73), Özgür Sert (Mustafa Gürkan Varlık dk. 85), Orhan Ovacıklı, Celal Hanalp, Sefa Akgün, Eren Tozlu, Muhammed Furkan Özhan (Cengizhan Bayrak dK.79)

Yedekler: Rıdvan Oğuzhan Yağcı, Muhammed Taha Akdağ, Ömer Arda Kara, Fırat Şaşi, Muhammed Karahan,

Teknik Direktör: Hakan Kutlu

Goller: Paulinho (dk. 54 ve 82), Paixao (dk. 72) (Bandırmaspor), Eren Tozlu (dk. 60 ve 69)

Sarı kartlar: Atınç Nukan, Paulinho (Bandırmaspor), Muhammet Furkan Özhan (Erzurumspor FK)

Kırmızı kart: Faruk Can Genç (dk. 87) (Bandırmaspor) - BALIKESİR