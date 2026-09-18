Bandırmaspor, evinde Eminevim Ümraniyespor\'a 90. dakikada Soukou golüyle 1-0 yenildi

Bandırmaspor, evinde Eminevim Ümraniyespor'a 90. dakikada Soukou golüyle 1-0 yenildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Eminevim Ümraniyespor, deplasmanda Bandırmaspor'u 1-0 yendi. Karşılaşmanın tek golü 90. dakikada Soukou'dan gelirken Bandırmaspor'da Lima, Eminevim Ümraniyespor'da Glumac sarı kart gördü.
Stat: Bandırma 17 Eylül
Hakemler: Burak Kamalak, Yusuf Şimşek, Oğuzhan Kocaçoban
Bandırmaspor: Akın Alkan, Lima, Lico, Muhammed Gümüşkaya (Dk. 83 Enes Çinemre), Kehinde (Dk. 83 Muhammet Harun Genç), Yusuf Kocatürk, Ali Ülgen, Kerem Dönertaş, Badji (Dk. 46. Emirhan Ayhan), Burak Bekaroğlu, Mulumba (Dk. 72 Recep Yalın Dilek)
Eminevim Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Serkan Göksu, Melih Bostan (Dk. 71 Soukou), Djokanovic, Blanco (Dk. 90 Koita), Berat Yılmaz (Dk. 71 Atalay Babacan), Glumac, Mustafa Arda Kartal, Oğuz Yıldırım (Dk. 83 Kosoko), Muhammet Tunahan Taşcı (Dk. 46 Hostikka), Yunus Emre Gedik
Gol: Dk. 90 Soukou (Eminevim Ümraniyespor)
Sarı kartlar: Dk. 10 Glumac (Eminevim Ümraniyespor), Dk. 90 Lima (Bandırmaspor)
Trendyol 1. Lig'in 8'inci haftasında Eminevim Ümraniyespor, deplasmanda Bandırmaspor'u 1-0 mağlup etti.
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