Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Bandırmaspor, sahasında karşılaştığı Eyüpspor'a 3-2 mağlup oldu.
Hakemler: Erdem Meroğlu, Seyfettin Ünal, Serdar Soydan
Bandırmaspor: Zafer Görgen, Djitte, (Mustafa Çeçenoğlu dk. 46) Emirhan Aydoğan (Sergen Piçinçiol dk. 82), Doğan Can Davas, (Levent Ayçiçek dk. 69) Jozefzoon, Rahmetullah Berişbek, Edson Mexer, Mehmet Özcan, Mücahit Albayrak, Taha Batuhan Yayıkçı, Gakpa (Cebio Sokou dk. 69)
Yedekler: Akın Alkan, Erdem Çakal Tarla, Emre Batuhan Adıgüzel, Badji, Ayhan Özışıkyıldız, Mert Çelik
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
Eyüpspor: Birkan Tetik, Luccas Claro, Robin Yalçın, Adrien Regattin (Svit Seslar), Kulembe Riberio (Sinan Gümüş dk. 64), Ömer Bayram, Recep Niyaz (P. Bruno 77 dk.), Taşkın İlter, Obeng Ampem, (Samu Saiz), Melih Kabasakal (Mehmet Murat Uçar dk. 77), Thuram
Yedekler: Kubilay Anteplioğlu, Tugay Kaçar, Metehan Baltacı, Bekir Yılmaz, Berkay Kumlu, Salvatore
Teknik Direktör: Arda Turan
Goller: Doğan Can Davas (dk. 54), Melih Kabasakal (dk. 72) (Bandırmaspor), Thuram (dk. 17), Edson Mexer (dk. 90), Bruno (90+6) (Eyüpspor)
Kırmızı kart: Samu Saiz (dk. 88) (Eyüpspor)
Sarı kartlar: Emirhan Aydoğan, Edson Mezer (Bandırmaspor), Recep Niyaz, Robin Yalçın (Eyüpspor) - BALIKESİR
Son Dakika › Spor › Bandırmaspor, Eyüpspor'a 3-2 mağlup oldu - Son Dakika
Fenerbahçe, Efeler Ligi'nin 25. haftasında sahasında karşılaştığı Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup etti. Maçın setleri 25-21, 25-20, 25-16 şeklinde sonuçlandı.
Trabzonsporlu futbolcu Mehmet Can Aydın'ın sağ üst adalesinde yaralanma tespit edildiği açıklandı. Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, oyuncunun tedavisine başlandığını belirtti.
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Trabzonspor'un futbol A takımında yer alan Mehmet Can Aydın'ın yapılan antrenmanda yaşadığı ağrı sonucunda yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ üst adalesinde yaralanma tespit edildi. Oyuncunun tedavisi başlatıldı.
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TFF 2. Lig'de Beyaz ve Kırmızı gruplarda 31. hafta, oynanan 2 maçla başladı.
Düzce'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen İ.A.'yı kaldığı otelde yakaladı. Yapılan aramada, 960 gram sentetik uyuşturucu ve 80 gram toz esrar ele geçirildi. Şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.
Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında oynanan Bandırmaspor-Eyüpspor maçının ardından iki takımın teknik direktörleri basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Bandırmaspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, maçın sonucundan üzgün olduklarını ve hatalardan ders çıkarmaları gerektiğini belirtirken, Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş ise zor bir maç oynadıklarını ve son dakikalarda aldıkları galibiyetten mutlu olduklarını ifade etti.
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