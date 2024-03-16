- Bandırmaspor - Eyüpspor maçının ardından
BALIKESİR - Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında oynanan Bandırmaspor-Eyüpspor maçının ardından iki takımın teknik direktörleri basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Bandırmaspor evinde karşılaştığı Eyüpspor'a 3-2'lik skorla mağlup oldu. Müsabakanın ardından iki takımın teknik sorumluları düzenlenen basın toplantısında konuştu.
Bandırmaspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, ilk yarı iyi mücadele ettiklerini söyleyerek, "Aslında her şey bizim lehimize iyi gidiyordu, 3. golü bulma şansımız vardı. Takımın taraftarla beraber verdiği reaksiyonla 2-1 öne geçmesi sevindirici bir olaydı. Son bölümde yediğimiz 2 gol de bizim için üzücü bir durumdu. Futbol, ne olursa olsun bitiş düdüğüne kadar konsantrasyonun bozulmaması gereken bir oyun. Hatalarımızdan ders çıkarmalıyız. VAR'da bizim lehimize olması gereken pozisyonlar maalesef çalınmıyor. Oyuncularımız son bölüme kadar iyi götürdükleri maçı kaybettiler, bu anlamda üzgünler" diye konuştu.
Eyüpspor cephesi
Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş da zor bir maç oynayacaklarını bilerek hazırlıklarını yaptıklarını ifade ederek, "Golü, pozisyonları bulduk, farkı da artırabilirdik. İkinci devre rakibimiz yaptığı hamlelerle biraz daha bizim sahamıza geldi, baskı kurdular. Bize yakışmayacak 2 basit golden sonra rakibimiz öne geçti. 10 kişi kalmamıza rağmen yapabileceğimiz bütün hücum hamlelerini yaptık. Buraya galibiyet için gelmiştik, maçı çevirmeyi başardık. Son dakikalarda 3 puanı aldık, çok mutluyuz. Bandırmaspor'a bundan sonraki süreçte başarılar diliyorum" diye konuştu.
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