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Bandırmaspor- Gençlerbirliği maçının ardından - Son Dakika

Bandırmaspor- Gençlerbirliği maçının ardından

04.12.2021 18:07
Bandırmaspor- Gençlerbirliği maçının ardından

Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında sahasında Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olan Royal Hastanesi Bandırmaspor'un Teknik Sorumlusu Mustafa Gürsel, Gençlerbirliği'ni tebrik etti.

Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında sahasında Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olan Royal Hastanesi Bandırmaspor'un Teknik Sorumlusu Mustafa Gürsel, Gençlerbirliği'ni tebrik etti.

Gürsel, maçın ardından yapılan basın toplantısında, maçta pas hızını sağlayamadıklarını söyledi.

İstedikleri oyun anlayışını sahaya yansıtamadıklarını aktaran Gürsel, "Bugün yağmur altında mücadele açısından yüksek bir maç oldu. Biz kendi sahamızda istediğimiz oyunu oynayamadık. Oyuna başladığımızda ilk yarıda olsun, ikinci yarıda da gerekli oyun temposunu, pas hızını sağlayamadık. Milli maç arası, ondan sonra bay haftası nedeniyle herhalde." dedi.

2. yarıda oyunu değişiklikleriyle oyunun ritmini artırmak istediklerini ifade eden Gürsel, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Penaltı bulmamıza rağmen değerlendiremedik. O yüzden psikolojik olarak da biraz düştük. Arkasından 1-1'i yakaladıktan sonra kontradan ikinci golü yedik. Oyunu en azından 1-1 ile bitirmemiz lazımdı. Oyuncularımda 1-1'i bulduktan sonra oyunu kazanmak istediler. Ellerinden geleni yapmaya çalıştılar ama bugün oyunsal anlamda sahada istedik ama daha önceki haftalarda oyunsal anlamda sahaya yansıttıklarımızı yapamadık. Ligde bunlar olacak. Şimdi bunu unutup, önümüzdeki hafta iyi çalışıp Ankara'da Keçiörengücü maçında bunu telafi etmek isteyeceğiz."

Gençlerbirliği Teknik Sorumlusu Metin Diyadin ise maçı kazandıkları için oyuncularını tebrik etti.

Zor bir deplasmanı geride bıraktıklarını ifade eden Diyadin, şunları kaydetti:

"Öncelikle sakatlarımızla, zor kadromuza rağmen zorlu bir deplasman olacağını biliyorduk. Bandırmaspor, bu ligde oyun olarak ne yaptığını bilen bir takım. Bizde taktiksel anlamda ikinci bölgede bekleyerek oynayıp. Kontra ile en önemli özelliğimizi kullanmak istedik. Oyunun içerisinde de üç tane net pozisyonumuz var. İkinci yarıda aynı formatı devam ettirdik. İkinci yarıda Bandırmaspor'un biraz daha çok adamla geleceğini tahmin ediyorduk zaten. Bu da işimizi kolaylaştıracaktı. Nitekim de golü bulduk. Ondan sonra hakemin yarattığı penaltıyı kaçırdı. ve o yetmedi ikincisiyle durum eşitlendi. Kontra atakla golü bulduk. Galibiyeti yakaladık. Bütün oyuncularımı tebrik ediyorum."

Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Bandırmaspor- Gençlerbirliği maçının ardından - Son Dakika Spor


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