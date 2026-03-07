Bandırmaspor, İstanbulspor'u 1-0 Geçti - Son Dakika
Bandırmaspor, İstanbulspor'u 1-0 Geçti

Bandırmaspor, İstanbulspor\'u 1-0 Geçti
07.03.2026 20:00
Bandırmaspor, İstanbulspor'u 1-0 mağlup ederek 3 puanı aldı. Teknik direktörler maç sonrası değerlendirildi.

Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Bandırmaspor- İstanbulspor maçının ardından tknik sorumlular maçı değerlendirdi.

Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Bandırmaspor, sahasında İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, kazandıkları için mutlu oldukların belirterek oyuncularını tebrik etti. Maça kazanmak için çıktıklarını ifade eden Gürsel, eksik oyuncuların dönmesiyle takımın hem enerjisinin hem de oyun kalitesinin daha da artacağını söyledi.

Mulumba'nın oyuna girmesiyle ikinci yarıda dengeli bir mücadele ortaya çıktığını belirten Gürsel, maçın kontrolünün büyük bölümünde kendilerinde olduğunu dile getirdi. Rakibin zaman zaman topa daha fazla sahip görünmesine rağmen kalelerinde ciddi bir pozisyon vermediklerini vurgulayan Gürsel, şunları söyledi:

"Bazen top rakipte fazla görünse de yine kalemizde pozisyon vermedik. Hatta bir iki tane pozisyonumuz da vardı. Değerlendirip 2-0 bulsaydık daha erken rahatlayabilirdik ama böyle maçlarda 1-0 erken bulup maçı da böyle bitirmek de güzel. Güzel olan bugün 3 puanı almak. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Şimdi sıkı maç haftasına gireceğiz. Perşembe günü İstanbul'a Erok maçına gideceğiz. Bu maç artık geride kaldı. Tüm konsantrasyonumuzu o maça yönlendireceğiz" dedi.

İstanbulspor cephesi

İstanbulspor Teknik Sorumlusu İlyas Öztürk ise ilk yarıda topa daha fazla sahip olan tarafın kendileri olduğunu söyledi. Mücadelede bazı pozisyonlarda oyuncularının yerde kaldığını ifade eden Öztürk, bu anlarda oyunun devam etmesini eleştirdi. İkinci yarıda benzer bir pozisyonda kendi oyuncularının topu dışarı attığını belirten Öztürk, genç bir kadroya sahip olduklarını ve oyuncularının performansından memnun olduğunu dile getirdi. Öztürk, "Biz genç bir ekibiz. Bütün oyuncularımızdan memnunuz. Fazla konuşulacak bir şey de yok. Üzgünüz, kaybettik ama ben oyuncularımı tebrik ediyorum. Bundan sonraki maçlara bakıyoruz. Teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bandırmaspor, İstanbulspor'u 1-0 Geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

SON DAKİKA: Bandırmaspor, İstanbulspor'u 1-0 Geçti - Son Dakika
