Bandırmaspor, İstanbulspor'u 3-0 Mağlup Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bandırmaspor, İstanbulspor'u 3-0 Mağlup Etti

Bandırmaspor, İstanbulspor\'u 3-0 Mağlup Etti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Bandırmaspor, İstanbulspor'u 3-0 yenerek galibiyetle başladı.

Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Bandırmaspor, sahasında karşı karşıya geldiği İstanbulspor'u 3-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar:

2. dakikada Enes'in savunmadan gönderdiği uzun topla sol kanatta hareketlenen Badji, pasını ön direkteki Emirhan Ayhan'a aktardı. Emirhan'ın yakın mesafeden yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu. 1-0

15. dakikada Kerem'in savunmanın arkasına gönderdiği topla buluşan Emirhan, kaleci Alp ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-0

65. dakikada Ömer Faruk'un kullandığı serbest atışta ceza sahası içinde Mustafa'nın kafa vuruşunda kaleci Akın topu çeldi. Dönen topa Duran'ın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak sağ direğe çarparak dışarı gitti.

90+8. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen Bruno, meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 3-0

Stat: 17 Eylül

Hakemler: Berkay Erdemir, Kürşathan Akın, Orhun Aydın Duran

Bandırmaspor: Akın Alkan, Lucas Lima, Dean Liço, Muhammed Gümüşkaya (Enes Çinemre dk. 85), Yusuf Kocatürk (Burak Bekaroğlu dk. 90+1), Emirhan Ayhan (Oluwatosin Kehinde dk. 70), Ali Ülgen, Kerem Dönertaş (Gianni Bruno dk. 85), Amidou Badji, Emirhan Acar (Remi Mulumba dk. 70), Enes Aydın

Yedekler: Bartu Kulbilge, Furkan Bekleviç, Ahmet Biler, Cem Tuna Türkmen, Yasin Arda Midiliç

Teknik Direktör: Ertuğrul Arslan

İstanbulspor: Alp Tutar, Vefa Temel (Mustafa Sol dk. 46), Ilian Iliev (Phellipe dk. 75), Berk Ali Nizam (Duran Şahin dk. 46), Fatih Tultak, Elvin Mendy (İsa Dayaklı dk. 55), Turan Deniz Tuncer, Özcan Şahan, Abdullah Dijlan Aydın, Erdem Seçgin (Alieu Cham dk. 46), Ömer Faruk Duymaz

Yedekler: İsa Doğan, Duhaney, Michael Inainfe, Muhlis Dağaşan, Enver Azmi Sarıalioğlu

Teknik Direktör: İlyas Öztürk

Goller: Emirhan Ayhan (dk. 2 ve 15), Bruno (dk. 90+8 pen.) (Bandırmaspor)

Kırmızı kart: Turan Deniz Tuncer (dk. 89) (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Ali Ülgen, Emirhan Ayhan, Yusuf Kocatürk (Bandırmaspor), Berk Ali Nizam, Duran Şahin, Abdullah Dijlan Aydın, Alieu Cham (İstanbulspor)

Kaynak: İHA

İstanbulspor, Trendyol, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bandırmaspor, İstanbulspor'u 3-0 Mağlup Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Seyir halindeyken alev alan lüks otomobil küle döndü Seyir halindeyken alev alan lüks otomobil küle döndü
Pentagon 5. parti UFO belgelerini yayımladı Orta Doğu’da gizemli cisim Pentagon 5. parti UFO belgelerini yayımladı! Orta Doğu'da gizemli cisim
Meclis üyesi banyosundan bağlandığı toplantıda rezil oldu Meclis üyesi banyosundan bağlandığı toplantıda rezil oldu
İspanya’dan İtalya’ya karşı hamle Kimlik ve pasaport kontrolü başlıyor İspanya'dan İtalya'ya karşı hamle! Kimlik ve pasaport kontrolü başlıyor
Süper Lig’den düşen takımdan transfer şov 15 futbolcu birden aldılar Süper Lig'den düşen takımdan transfer şov! 15 futbolcu birden aldılar
Dünya Bankası’ndan Suriye’ye 100 milyon dolarlık hibe Dünya Bankası'ndan Suriye'ye 100 milyon dolarlık hibe

11:46
İstanbul Adliyesi’nde ’sahte hakim’ skandalı Çelişkili ifadeleri onu ele verdi
İstanbul Adliyesi'nde 'sahte hakim' skandalı! Çelişkili ifadeleri onu ele verdi
11:40
İsrail’den ’yalnız saldırı’ hazırlığı: ABD uzaklaşıyor, savaş çığırtkanı Netanyahu kana doymuyor
İsrail'den 'yalnız saldırı' hazırlığı: ABD uzaklaşıyor, savaş çığırtkanı Netanyahu kana doymuyor
11:14
Süper Lig devlerinin hedefindeki Marcus Rashford, yatta 7 kadınla görüntülendi
Süper Lig devlerinin hedefindeki Marcus Rashford, yatta 7 kadınla görüntülendi
10:53
Gece yarısı küçük çocuğu yolda buldu Anne ve babayla ilgili isyan ettiren gerçek
Gece yarısı küçük çocuğu yolda buldu! Anne ve babayla ilgili isyan ettiren gerçek
10:27
Görme engelli genç metro raylarına düştü: Dehşet anları kamerada
Görme engelli genç metro raylarına düştü: Dehşet anları kamerada
10:14
14 yaşındaki limonatacı ayda 90 bin lira kazanıyor
14 yaşındaki limonatacı ayda 90 bin lira kazanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2026 12:40:45. #7.12#
SON DAKİKA: Bandırmaspor, İstanbulspor'u 3-0 Mağlup Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.