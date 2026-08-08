Bandırmaspor, İstanbulspor'u 3-0 Mağlup Etti
Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Bandırmaspor, İstanbulspor'u 3-0 yenerek galibiyetle başladı.
Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Bandırmaspor, sahasında karşı karşıya geldiği İstanbulspor'u 3-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar:
2. dakikada Enes'in savunmadan gönderdiği uzun topla sol kanatta hareketlenen Badji, pasını ön direkteki Emirhan Ayhan'a aktardı. Emirhan'ın yakın mesafeden yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu. 1-0
15. dakikada Kerem'in savunmanın arkasına gönderdiği topla buluşan Emirhan, kaleci Alp ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-0
65. dakikada Ömer Faruk'un kullandığı serbest atışta ceza sahası içinde Mustafa'nın kafa vuruşunda kaleci Akın topu çeldi. Dönen topa Duran'ın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak sağ direğe çarparak dışarı gitti.
90+8. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen Bruno, meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 3-0
Stat: 17 Eylül
Hakemler: Berkay Erdemir, Kürşathan Akın, Orhun Aydın Duran
Bandırmaspor: Akın Alkan, Lucas Lima, Dean Liço, Muhammed Gümüşkaya (Enes Çinemre dk. 85), Yusuf Kocatürk (Burak Bekaroğlu dk. 90+1), Emirhan Ayhan (Oluwatosin Kehinde dk. 70), Ali Ülgen, Kerem Dönertaş (Gianni Bruno dk. 85), Amidou Badji, Emirhan Acar (Remi Mulumba dk. 70), Enes Aydın
Yedekler: Bartu Kulbilge, Furkan Bekleviç, Ahmet Biler, Cem Tuna Türkmen, Yasin Arda Midiliç
Teknik Direktör: Ertuğrul Arslan
İstanbulspor: Alp Tutar, Vefa Temel (Mustafa Sol dk. 46), Ilian Iliev (Phellipe dk. 75), Berk Ali Nizam (Duran Şahin dk. 46), Fatih Tultak, Elvin Mendy (İsa Dayaklı dk. 55), Turan Deniz Tuncer, Özcan Şahan, Abdullah Dijlan Aydın, Erdem Seçgin (Alieu Cham dk. 46), Ömer Faruk Duymaz
Yedekler: İsa Doğan, Duhaney, Michael Inainfe, Muhlis Dağaşan, Enver Azmi Sarıalioğlu
Teknik Direktör: İlyas Öztürk
Goller: Emirhan Ayhan (dk. 2 ve 15), Bruno (dk. 90+8 pen.) (Bandırmaspor)
Kırmızı kart: Turan Deniz Tuncer (dk. 89) (İstanbulspor)
Sarı kartlar: Ali Ülgen, Emirhan Ayhan, Yusuf Kocatürk (Bandırmaspor), Berk Ali Nizam, Duran Şahin, Abdullah Dijlan Aydın, Alieu Cham (İstanbulspor)
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