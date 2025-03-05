Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Emrah Ünal, Gökhan Barcın
Solwie Energy Fatih Karagümrük: Furkan Bekleviç, Atakan Çankaya, Yiğit Efe Demir, Djilobodji, Emir Tintiş (Dk. 81 Ahmet Sivri), Doh, Johnson, Camacho (Dk. 87 Gray), Göktan Gürpüz, Serginho, Moraes
Teksüt Bandırmaspor: Akın Alkan, Rahmetullah Berişbek, Mexer, Atınç Nukan, Faruk Can Genç, Mulumba (Dk. 46 Mehmet Özcan), Hikmet Çiftçi, Paulinho (Dk. 68 İbrahim Kaya), N'Dongala (Dk. 60 Kerim Avcı), Messaoudi (Dk. 86 Hakan Bilgiç), Paixao (Dk. 69 Diony)
Goller: Dk. 9 Paixao, Dk. 90+6 Diony (Teksüt Bandırmaspor), 90+5 Moraes (Solwie Energy Fatih Karagümrük)
Sarı kartlar: Dk. 35 Mexer, Dk. 40 Hikmet Çiftçi, Dk. 45+5 Mulumba, Dk. 82 Messaoudi, Dk. 88 Akın Alkan (Teksüt Bandırmaspor), Dk. 46 Djilobodji (Solwie Energy Fatih Karagümrük)
Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Teksüt Bandırmaspor, Solwie Energy Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 2-1 yendi.
Son Dakika › Spor › Bandırmaspor, Karagümrük'ü Deplasmanda Yendi - Son Dakika
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