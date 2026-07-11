Bandırmaspor, Lucas Lima ile Anlaştı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, Brezilyalı sol bek Lucas Lima ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Bandırmaspor, geçen sezon Boluspor forması giyen Brezilyalı sol bek Lucas Lima'yı kadrosuna kattı.
35 yaşındaki futbolcu, Trendyol Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir'in de formasını giymişti.
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