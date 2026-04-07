Bandırmaspor-Sarıyer Maçı Golsüz Beraberlik
07.04.2026 20:06
Bandırmaspor ve Sarıyer, 1. Lig'de golsüz berabere kaldı. Teknik direktörler maç sonrası yorum yaptı.

Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında oynanan Bandırmaspor- Sarıyer maçı sonrası her iki teknik direktör mücadeleyi değerlendirdi.

Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında Bandırmaspor, konuk ettiği Sarıyer ile golsüz berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Bandırmaspor Teknik Sorumlusu Mustafa Gürsel yoğun maç temposunun takım üzerindeki etkisine dikkat çekti. Gürsel, "Zorlu bir haftadan geçiyoruz. Kısa sürede üst üste üç maç oynadık. Farklı saha ve hava şartlarında mücadele ettik. Bu da ister istemez oyuncularımızın performansını etkiliyor. Buna rağmen sahada mücadele eden bir takım vardı. Oyuncularımızın çabası önemli ancak hedeflerimize ulaşmak için özellikle hücumda daha etkili olmamız gerekiyor. Bu tip maçlarda yakaladığımız fırsatları değerlendiremezsek istediğimiz sonuçları almak zorlaşıyor" ifadelerini kullandı.

Sarıyer cephesi

Sarıyer Teknik Direktörü Servet Çetin ise oyun planlarını sahaya yansıttıklarını vurgulayarak şunları söyledi:

"Maçın başından sonuna kadar aslında istediğimiz birçok şeyi yaptık. Deplasman takımı olarak sahada doğru konumlandık ve oyunu kontrol etmeye çalıştık. Özellikle hücumda net pozisyonlar yakaladık. Bugün kazanabileceğimiz bir maçtı. Ancak son paslarda ve final vuruşlarında istediğimiz kaliteyi ortaya koyamadık. Biraz daha becerili olabilseydik, sonuç farklı olabilirdi. Eğer bir gol bulabilseydik, Bandırmaspor daha fazla risk almak zorunda kalacaktı. Bu da bize arkada daha fazla alan ve pozisyon fırsatı doğuracaktı. Ama dediğim gibi, sonuca gidemeyince maç golsüz tamamlandı" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Türk bilim insanından tıp dünyasında çığır açan başarı Türk bilim insanından tıp dünyasında çığır açan başarı
Düzce’de belediye meclisinde gerginlik: CHP’li başkan gazetecilerin üzerine yürüdü Düzce’de belediye meclisinde gerginlik: CHP'li başkan gazetecilerin üzerine yürüdü
Breanna Stewart Fenerbahçe için yeniden İstanbul’da Breanna Stewart Fenerbahçe için yeniden İstanbul'da
Hadise’ye demediğini bırakmayan Sinan Burhan’dan yeni açıklama Hadise'ye demediğini bırakmayan Sinan Burhan’dan yeni açıklama
Sacha Boey’in yerine 25 milyon Euro’luk transfer İşte o isim Sacha Boey'in yerine 25 milyon Euro'luk transfer! İşte o isim
İnan Güney iddianamesinde yeni gelişme İnan Güney iddianamesinde yeni gelişme

20:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ROKETSAN’ın iki numarasına yaptığı uyarı törene damga vurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ROKETSAN'ın iki numarasına yaptığı uyarı törene damga vurdu
19:42
Kimse işin içinden çıkamıyor İran-ABD arasındaki savaş Dünya Kupası’nı da vurdu
Kimse işin içinden çıkamıyor! İran-ABD arasındaki savaş Dünya Kupası'nı da vurdu
18:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Tayfun Blok-4 füzesini imza
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tayfun Blok-4 füzesini imza
17:57
Trump’ın “İran medeniyeti bu gece yok olacak“ tehdidi sonrası Beyaz Saray’dan açıklama
Trump'ın "İran medeniyeti bu gece yok olacak" tehdidi sonrası Beyaz Saray'dan açıklama
17:52
İsrail Konsolosluğu önündeki saldırının şifreleri çözülüyor: Teröristler bu ilden gelmiş, 5 kişi gözaltında
İsrail Konsolosluğu önündeki saldırının şifreleri çözülüyor: Teröristler bu ilden gelmiş, 5 kişi gözaltında
17:40
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 6 isim serbest, 3 isim ise adliyeye sevk edildi
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 6 isim serbest, 3 isim ise adliyeye sevk edildi
