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Bandırmaspor Sivasspor maçının ardından - Son Dakika

Bandırmaspor Sivasspor maçının ardından

09.02.2022 23:38
Bandırmaspor Sivasspor maçının ardından

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 1. Lig ekibi Bandırmaspor'a konuk olan Sivasspor, ilk yarıda 10 kişi kalan rakibini 4-2 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 1. Lig ekibi Bandırmaspor'a konuk olan Sivasspor, ilk yarıda 10 kişi kalan rakibini 4-2 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Maçın ardından teknik direktörler maç sonu değerlendirmelerde bulundu.

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, "Oynadığımız her maçta iyi temsil ettiğimizi düşünüyorum. Her maça özverili ve disiplinli çıkmaya çalışıyoruz. Bu oyuna bakarsan çok hızlı bir gol yedik. İlerleyen dakikalarda beraberliği de bulduk. Çok keyifli bir maç oldu. Erken dakikalarda 10 kişi kaldık ama yine de güzel oyun sergiledik. İkinci yarı oyunsal anlamda farklı bir oyun gerçekleştirdik. Sivasspor güçlü bir takım, 10 kişi kalmış bir takımla güzel oyun oynadı. Keyifli bir maç oldu. Sonuçta kupadan elendik. Oyuncularımızın ellerinden öpüyorum ellerinden geleni yaptılar. Bundan sonra bizim için lig kaldı" dedi.

Sivasspor cephesi

DG Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ise Bandırmaspor'un iyi bir takım olduğunu ifade ederek, "10 kişi kalmalarına rağmen güzel top oynadılar. Biz tabii ki eksiklerimizle çok bocaladık, yemememiz gereken kötü goller var. Önemli olan maçı kazanmaktı ama çok zor kazandık. Şu anki amacımız 3 gün sora oynayacağımız lig maçımız. Bandırmaspor takımını tebrik ediyorum" diye konuştu. - BALIKESİR

Bandırmaspor Sivasspor maçının ardından

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bandırmaspor Sivasspor maçının ardından - Son Dakika Spor


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