Bandırmaspor taraftarları Eyüpspor maçını dev ekrandan takip etti - Son Dakika
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Bandırmaspor taraftarları Eyüpspor maçını dev ekrandan takip etti

25.05.2022 23:11
Bandırmaspor taraftarları Eyüpspor maçını dev ekrandan takip etti

Spor Toto 1. Lig play-off yarı final ilk maçında Eyüpspor'a konuk olan Royal Hastanesi Bandırmaspor'un taraftarları, müsabakayı ilçe meydanında kurulan dev ekrandan izledi.

Spor Toto 1. Lig play-off yarı final ilk maçında Eyüpspor'a konuk olan Royal Hastanesi Bandırmaspor'un taraftarları, müsabakayı ilçe meydanında kurulan dev ekrandan izledi.

Cumhuriyet Meydanı'nda Bandırma Belediyesince kurulan platformda maçı takip eden yaklaşık 2 bin taraftar, takımlarına tezahüratlarla destek verdi.

Taraftarların yanı sıra Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'nde öğrenim gören yabancı ülkelerden gelen öğrenciler de karşılaşmayı izleyip, Bandırmaspor'u destekledi.

Bandırmalı futbolseverler, Eyüpspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle biten maçın ardından üzüntü yaşarken, final umudunu kentte oynanacak rövanş maçına taşıdı.

Bandırmaspor taraftarları Eyüpspor maçını dev ekrandan takip etti
Bandırmaspor taraftarları Eyüpspor maçını dev ekrandan takip etti
Bandırmaspor taraftarları Eyüpspor maçını dev ekrandan takip etti

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Bandırmaspor taraftarları Eyüpspor maçını dev ekrandan takip etti - Son Dakika


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