Bandırmaspor - Ümraniyespor Maçının Hakemi Belli Oldu - Son Dakika
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Bandırmaspor - Ümraniyespor Maçının Hakemi Belli Oldu

Bandırmaspor - Ümraniyespor Maçının Hakemi Belli Oldu

Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Bandırmaspor'un sahasında Ümraniyespor ile oynayacağı müsabakada hakem Oğuzhan Aksu düdük çalacak. Karşılaşma, Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda saat 13.30'da başlayacak. Bandırmaspor, 36 puanla 6. sırada, Ümraniyespor ise 27 puanla 13. sırada yer alıyor.

22.02.2024 16:36  Güncelleme: 16:38
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Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Bandırmaspor'un sahasında Ümraniyespor ile oynayacağı müsabakada hakem Oğuzhan Aksu düdük çalacak.

Bandırmaspor'un 24 Şubat Cumartesi günü evinde Ümraniyespor ile oynayacağı maçın hakemleri belli oldu. Karşılaşmayı Oğuzhan Aksu yönetecek. Aksu'nun yardımcılıklarını ise Emrah Ünal ve Kürşathan Akın yapacak. Müsabakanın 4. hakemi ise Doğukan Yıldırım olacak.

Karşılaşma, Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda saat 13.30'da başlayacak. Bu müsabaka öncesinde Bandırmaspor, 36 puanla 6. sırada, Ümraniyespor 27 puanla 13. sırada yer alıyor. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Bandırmaspor - Ümraniyespor Maçının Hakemi Belli Oldu - Son Dakika
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