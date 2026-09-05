Bandırmaspor'un 6-0'lık galibiyetinin ardından teknik direktörler maçı değerlendirdi - Son Dakika
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Bandırmaspor'un 6-0'lık galibiyetinin ardından teknik direktörler maçı değerlendirdi

Bandırmaspor\'un 6-0\'lık galibiyetinin ardından teknik direktörler maçı değerlendirdi
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Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Bandırmaspor, sahasında Boluspor'u 6-0 yendi.

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında oynanan Bandırmaspor- Boluspor maçının ardından teknik direktörler açıklamalarda bulundu.

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Bandırmaspor, sahasında Boluspor'u 6-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Boluspor Teknik Direktörü Daniel Farrar ile Bandırmaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Arslan, mücadeleyi değerlendirdi. Boluspor Teknik Direktörü Daniel Farrar, Bandırmaspor'u tebrik ederek, karşılaşmada yaptıkları bireysel hataların sonuca doğrudan etki ettiğini belirtti. Farrar, "Bu maçta birçok hata yaptık. Çok basit bir gol yedik, erken dakikalarda kişisel hatalar yaptık. Maç içerisinde çok hızlı bir şekilde golü attılar. İlk 10-20 dakikada golü attılar. 40. dakikaya geldiğimizde 5-0 olmuştu bile. Bizim için kötü, onlar için iyi bir maçtı. Kendilerini tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Ertuğrul Arslan: "Boluspor'u hiçbir zaman unutmayacağım"

Bandırmaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Arslan ise antrenörlük kariyerinin ilk döneminde kendisine şans veren eski kulübüne teşekkür ederek, "Öncelikle sözlerime Boluspor camiasına teşekkür ederek başlamak istiyorum. Antrenörlük kariyerimde bana ilk şansı veren camiaya, başkana, yönetime ve taraftarlara teşekkür ediyorum. Orada çok güzel günlerim oldu. Bugün Bandırmaspor Teknik Direktörü olarak karşınızdaysam Boluspor'un bunda payı büyüktür, onları hiçbir zaman unutmayacağım. Kötü bir süreçten geçiyorlar, bir an önce toparlanmalarını ve bundan sonraki maçlarında başarılı olmalarını diliyorum" şeklinde konuştu.

"Galibiyet serisi yakalamak istiyoruz"

Alınan farklı galibiyete rağmen ayaklarının yere basması gerektiğini belirten Arslan, yoğun bir maç temposundan çıktıklarını hatırlattı. Başarılı çalıştırıcı, "Bir haftada üçüncü maçımıza çıktık. Yoğun bir takvimi geride bıraktık. Özellikle Ankaragücü maçında hiç istemediğimiz 2-1'lik mağlubiyeti almıştık. Bu karşılaşmanın zor geçeceğini biliyorduk. Boluspor'un son 5 maçını izledim, her rakibi zorladılar. Oyuncularımı gösterdikleri ciddiyetten ötürü tebrik ediyorum. Yolumuz çok uzun, bu ligde her puan çok değerli. Emin adımlarla yolumuza devam edeceğiz. Oyun anlamında taraftarımıza çok daha iyi bir Bandırmaspor seyrettirmek ve galibiyet serisi yakalamak istiyoruz. Bir günlük iznin ardından toplanarak Cuma günü oynayacağımız önemli deplasman maçının hazırlıklarına başlayacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Trendyol, Boluspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bandırmaspor'un 6-0'lık galibiyetinin ardından teknik direktörler maçı değerlendirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bandırmaspor'un 6-0'lık galibiyetinin ardından teknik direktörler maçı değerlendirdi - Son Dakika
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