Bandırmaspor'un teknik direktörlüğüne Mustafa İzgi getirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bandırmaspor'da teknik direktörlük görevine Mustafa İzgi getirildi. Balıkesir temsilcisinin açıklamasında İzgi ve ekibine başarı dileğinde bulunuldu; kulübün yapılanma ve planlama sürecinin ise önümüzdeki günlerde yapılacak kongrenin ardından şekilleneceği bildirildi.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor'da teknik direktörlük görevine Mustafa İzgi getirildi.
Balıkesir temsilcisinden yapılan açıklamada, Mustafa İzgi ve ekibine üstlenecekleri görevde başarı dileğinde bulunularak, takıma sağlayacakları katkının önemine vurgu yapıldı.
Açıklamada, kulübün geleceğine yönelik yapılanma ve planlama sürecinin, ilerleyen günlerde gerçekleştirilecek kongrenin ardından şekilleneceği belirtildi.
Kaynak: AA
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