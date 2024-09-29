Banza: 3 Puan Bizim İçin Çok Önemliydi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Banza: 3 Puan Bizim İçin Çok Önemliydi

Banza: 3 Puan Bizim İçin Çok Önemliydi

Simon Banza, Konyaspor galibiyetinin ardından galibiyeti taraftarlara armağan ettiklerini dile getirdi.

29.09.2024 19:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonspor'da Simon Banza, Konyaspor karşısında alınan galibiyet sonrası açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında konuk ettiği Konyaspor'u 3-2 mağlup etti. Bordo-mavililerin galibiyetinde 2 gole imzasını atan Simon Banza, müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. 3 puanın çok önemli olduğunu belirten Banza, "Bugün bizim için 3 puan almak çok önemliydi. Taraftarlarımız adına o gülücüğü onlara vermek çok önemliydi. Bildiğiniz gibi ben de takım için elimden geleni yapmak istiyorum. Gol sevincim film karakteri Joker'den geliyor. Bugün aslında hem kendi adıma hem de takım adına iyi bir mücadele oldu. Önümüzdeki hafta da yine zor bir maç oynayacağız. İyi bir takıma oynadık ama önümüzdeki hafta yine zor bir takıma karşı oynayacağız. Trabzonspor en iyi ve en rahat olabileceği şekilde mücadele verebilmek için hazırlanıyor. Ama tabi ki bu aslında süreç gerektiren, zaman gerektiren bir durum. Biz de bu zamanı daha verimli kullandıkça birbirimizi daha fazla, hocamız takımı, takım da hocamızı daha da fazla tanıma fırsatı bulacak. Trabzonspor büyük bir takım, büyük bir camia. Dolayısıyla her maçı kazanmaya çalışıyor. Biz de bu galibiyeti Trabzonspor'a armağan ettiğimiz için çok mutluyuz" dedi.

Galatasaray'ın golcüleri Mauro Icardi ve Victor Osimhen ile ilgili gelen soru üzerine de değerlendirmelerde bulunan 28 yaşındaki forvet, " Türkiye'de lig en üst seviyede oynanıyor. Üst düzey liglerden birisi. Dolayısıyla mücadele olacak. Biz de santrfor olarak gol atmaya ve kazandırmaya çalışacağız. Tabii ki her maça çıkınca en iyi mücadeleyi vermeye çalışacağız. Herkes takımını en yukarıda tutabilmek için mücadele ediyor" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Kaynak: İHA

Trabzonspor, Konyaspor, trabzon, Güncel, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Banza: 3 Puan Bizim İçin Çok Önemliydi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:34 Eski İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad: İsrail için kurduğumuz birimin başındaki isim MOSSAD ajanı çıktı Eski İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad: İsrail için kurduğumuz birimin başındaki isim MOSSAD ajanı çıktı
23:23 Hizbullah’ta Nasrallah’ın yerine kuzeni Haşim Safiyeddin geldi Hizbullah'ta Nasrallah'ın yerine kuzeni Haşim Safiyeddin geldi
22:54 Kabine, yarın toplanıyor Masada kritik konu başlıkları var Kabine, yarın toplanıyor! Masada kritik konu başlıkları var
21:55 8 gün resmen buhar olmuş Narin’in amcalarından biri bu sefer fena köşeye sıkıştı 8 gün resmen buhar olmuş! Narin'in amcalarından biri bu sefer fena köşeye sıkıştı
12:43 Muslera’dan kafa karıştıran paylaşım Herkes aynı yorumu yapıyor Muslera'dan kafa karıştıran paylaşım! Herkes aynı yorumu yapıyor
12:30 Nasrallah’tan sonra Hizbullah bir ağır darbe daha aldı Komutan Nebil Kaouk öldürüldü Nasrallah'tan sonra Hizbullah bir ağır darbe daha aldı! Komutan Nebil Kaouk öldürüldü
12:02 Serenay Sarıkaya, Altın Koza Film Festivali’ne damga vurdu Serenay Sarıkaya, Altın Koza Film Festivali'ne damga vurdu
11:02 Tonlarca bombayla hedef alındı Nasrallah’ın komuta merkezinden geriye bu görüntüler kaldı Tonlarca bombayla hedef alındı! Nasrallah'ın komuta merkezinden geriye bu görüntüler kaldı
10:59 Düğünde paralar valize sığmadı Geline 3 kilo altın, damada 4 milyon TL takıldı Düğünde paralar valize sığmadı! Geline 3 kilo altın, damada 4 milyon TL takıldı
10:46 Şimşek’ten vatandaşlara uyarı: ’Kredi kartı geçmiyor’ diyen işletmeleri hemen ihbar edin Şimşek'ten vatandaşlara uyarı: 'Kredi kartı geçmiyor' diyen işletmeleri hemen ihbar edin
10:30 Nasrallah’ı öldüren operasyonun detayları netleşti 72 saatlik kanlı planda 80 ton bomba kullanmışlar Nasrallah'ı öldüren operasyonun detayları netleşti! 72 saatlik kanlı planda 80 ton bomba kullanmışlar
10:26 Bülent Ersoy’un Ahu Tuğba’nın cenazesine neden katılmadığı ortaya çıktı Bülent Ersoy'un Ahu Tuğba'nın cenazesine neden katılmadığı ortaya çıktı
10:13 Yazılım hatası pahalıya patladı 3 otomobil devi 150 bin aracını geri çağırma kararı aldı Yazılım hatası pahalıya patladı! 3 otomobil devi 150 bin aracını geri çağırma kararı aldı
10:00 Ronaldo, İspanya’daki oteli için iş ilanı verdi Maaş 90 bin TL’yi buluyor Ronaldo, İspanya'daki oteli için iş ilanı verdi! Maaş 90 bin TL'yi buluyor
09:16 Çiçek Dilligil cinsiyet değiştiren oğlunun doğum gününü kutladı Çiçek Dilligil cinsiyet değiştiren oğlunun doğum gününü kutladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2024 03:54:09. #1.12#
SON DAKİKA: Banza: 3 Puan Bizim İçin Çok Önemliydi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement