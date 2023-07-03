Barcelona, Arda Güler'in serbest kalma bedelini 1 milyar euro olarak belirledi - Son Dakika
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Barcelona, Arda Güler'in serbest kalma bedelini 1 milyar euro olarak belirledi

03.07.2023 09:47

Barcelona'nın Arda Güler için yaptığı teklif ortaya çıktı. İspanyol devi, yıldız futbolcu ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak ve Arda'nın serbest kalma maddesini 1 milyar euro yapacak.

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'e talip olan Barcelona, 17.5 milyon euro serbest kalma maddesi olan oyuncunun bonservisine 23 milyon euro ödeyecek.

"FENERBAHÇE DAHA ÇOK KAZANSIN"

Barcelona, Arda Güler'in şart koşması sonucu 17.5 milyon euro serbest kalma maddesi olan yıldız futbolcu için fenerbahçe'ye 23 milyon euro ödeyecek.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Barcelona merkezli gazete Sport'un haberine göre, Joan Laporta, Barcelona Taraftar Kulüpleri toplantısının ardından Mundo Deportivo'ya açıklamalarda bulundu. Arda Güler transferine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Laporta, Fenerbahçe'yle görüşmelerin sürdüğünü ifade etti.

1 YIL DAHA KALACAK

Hem Fenerbahçe hem Barcelona, Arda'nın 1 yıl daha sarı lacivertli ekipte kalması konusunda mutabık kaldı. Arda da daha düzenli futbol oynamak için Fenerbahçe'de kalmaya sıcak bakıyor.

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Son Dakika Spor Barcelona, Arda Güler'in serbest kalma bedelini 1 milyar euro olarak belirledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Barcelona, Arda Güler'in serbest kalma bedelini 1 milyar euro olarak belirledi - Son Dakika
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