Katalan devi Barcelona, olağanüstü stat projesi için 1.5 milyar euroluk finansman sağladı

Dünya devi Barcelona, tarihi stadı Camp Nou'yu yenilemek için yatırımcılarla anlaşma sağladı. Katalan devi, 20 yatırımcıdan toplam 1.5 milyar euroluk finansman sağladı.
Barcelona stadın yenilenmesi konusunu ipoteksiz ve kulüp varlıklarını tehlikeye atmadan çözmeyi başardı. Katalan devi, 20 yatırımcıdan 1.5 milyar euroluk finansman sağladı. Yatırımcıların arasında Goldman Sachs, JP Morgan, JLL, Perez-Llorca, DLA Piper, Key Capital Partners, Legends ve IPG 360'ın olduğu doğrulandı.
Projeye göre Barcelona, Kasım 2024'e kadar maçlarını Montjuic'teki 50 bin kişi kapasiteli Olimpiyat Stadı'nda oynayacak.
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