Barcelona, Fenerbahçe Beko'dan ayrılan Jan Vesely ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. - Son Dakika
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Barcelona, Fenerbahçe Beko'dan ayrılan Jan Vesely ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

01.07.2022 13:05
Barcelona, Fenerbahçe Beko'dan ayrılan Jan Vesely ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Barcelona, Fenerbahçe Beko'dan ayrılan Jan Vesely ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Barcelona, Fenerbahçe Beko'dan ayrılan Jan Vesely ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Jan Vesely, Fenerbahçe, Barcelona, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Barcelona, Fenerbahçe Beko'dan ayrılan Jan Vesely ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. - Son Dakika

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SON DAKİKA: Barcelona, Fenerbahçe Beko'dan ayrılan Jan Vesely ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. - Son Dakika
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