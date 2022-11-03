Gerard Pique'den şok emeklilik kararı! Cumartesi günü çıkacağı maçla futbola "elveda" diyecek - Son Dakika
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Gerard Pique'den şok emeklilik kararı! Cumartesi günü çıkacağı maçla futbola "elveda" diyecek

03.11.2022 21:22

Barcelona'nın yıldız savunmacısı Gerard Pique, herkesi şoka sokan bir jübile kararı aldı. 35 yaşındaki Pique, cumartesi günü Barcelona'nın Almeira ile oynayacağı maçın ardından futbolu bırakacağını açıkladı.

Dünya devi Barcelona'nın efsane futbolcusu Gerard Pique, aldığı jübile kararı ile herkesi şaşırttı. Deneyimli savunmacı cumartesi günü son kez sahaya çıkacak.

FUTBOLU BIRAKMA KARARI ALDI

Sosyal medya hesabından bir video paylaşan Gerard Pique, cumartesi günü oynanacak Almeira maçının ardından futbolu bırakacağını açıkladı.

BARCELONA İLE 30 KUPA KAZANDI

İspanyol devinin altyapısında yetişen 35 yaşındaki futbolcu, 2009'dan bu yana Barcelona forması giyiyordu. Deneyimli savunmacı, Katalan devi ile toplam 30 kupa kazandı.

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SON DAKİKA: Gerard Pique'den şok emeklilik kararı! Cumartesi günü çıkacağı maçla futbola "elveda" diyecek - Son Dakika
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