Dünya devi Barcelona'nın efsane futbolcusu Gerard Pique, aldığı jübile kararı ile herkesi şaşırttı. Deneyimli savunmacı cumartesi günü son kez sahaya çıkacak.
Sosyal medya hesabından bir video paylaşan Gerard Pique, cumartesi günü oynanacak Almeira maçının ardından futbolu bırakacağını açıkladı.
İspanyol devinin altyapısında yetişen 35 yaşındaki futbolcu, 2009'dan bu yana Barcelona forması giyiyordu. Deneyimli savunmacı, Katalan devi ile toplam 30 kupa kazandı.
Son Dakika › Spor › Gerard Pique'den şok emeklilik kararı! Cumartesi günü çıkacağı maçla futbola 'elveda' diyecek - Son Dakika