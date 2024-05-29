Barcelona, Hansi Flick ile 2 yıllık anlaşma sağladı - Son Dakika
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Barcelona, Hansi Flick ile 2 yıllık anlaşma sağladı

Barcelona, Hansi Flick ile 2 yıllık anlaşma sağladı

Barcelona, Real Madrid'e şampiyonluğu kaptırdıktan sonra teknik direktör Xavi ile yollarını ayırdı. Yerine Almanya Milli Takımı'nı çalıştıran Hansi Flick getirildi. Flick, Bayern Münih ve Almanya Milli Takımı'nda başarılı bir kariyere sahip. Bayern Münih'i çalıştırdığı 2 senede 7 kupa kazandı.

29.05.2024 14:55
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Barcelona, Alman teknik direktör Hansi Flick ile 2 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı.

İspanya LaLiga'da şampiyonluğu Real Madrid'e kaptıran Barcelona'da teknik direktör Xavi ile yollar ayrıldı. İspanyol teknik adamın yerine göreve, son olarak Almanya Milli Takımı'nı çalıştıran Hansi Flick getirildi. Alman teknik adam; 25 resmi maçta 12 galibiyet alırken; 7 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı. 2019 yılında teknik direktörlük kariyerine başlayan teknik adam Bayern Münih ve Almanya Milli Takımı'nda görev aldı.

KUPALARLA DOLU BAYERN KARİYERİ

59 yaşındaki Alman teknik adam, Bayern Münih'i çalıştırdığı 2 senede toplam 7 kupa sevinci yaşadı. Hansi Flick 2019-2020 sezonunda Almanya Bundesliga, Almanya Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanırken, 2020-21 sezonunda da Almanya Süper Kupası, Almanya Bundesliga, UEFA Süper Kupası ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası sevinci yaşadı.

Kaynak: DHA

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