Barcelona Jan Vesely ile 3 yıllık sözleşme imzaladı - Son Dakika
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Barcelona Jan Vesely ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

01.07.2022 14:32
Barcelona Jan Vesely ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

İspanya'nın Barcelona Kulübü, Fenerbahçe'de 8 sezon forma giyen 32 yaşındaki Çek pivot Jan Vesely ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

İspanya'nın Barcelona Kulübü, Fenerbahçe'de 8 sezon forma giyen 32 yaşındaki Çek pivot Jan Vesely ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Katalan kulübü yaptığı yazılı açıklamada, sezonun ilk transferi olarak Vesely'i 30 Haziran 2025'e kadar kadrosuna kattığını duyurdu.

Barcelona Basketbol Genel Direktörü Juan Carlos Navarro da Vesely ile ilgili "Her şeyi kazanmaya hazır bir takım oluşturmak için heyecan verici bir transfer." açıklamasını yaptı.

Tecrübeli ve başarılı Çek oyuncuyu "Avrupa Ligi'nin klasiklerinden biri" olarak tanıtan Barcelona, 2017'de Fenerbahçe ile Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşayan Vesely'in 2019'da MVP (En iyi oyuncu) seçildiğini, 2017, 2018 ve 2019'da ise en iyi ilk 5'te yer aldığını hatırlattı.

Vesely, 1'i son sezonda olmak üzere Fenerbahçe ile 4 lig şampiyonluğu da kazandı.

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Fenerbahçe ile yollarını ayıran Jan Vesely, Barcelona ile 3 yıllık sözleşme imzaladı Fenerbahçe ile yollarını ayıran Jan Vesely, Barcelona ile 3 yıllık sözleşme imzaladı Barcelona, Fenerbahçe Beko'dan ayrılan Jan Vesely ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. Barcelona, Fenerbahçe Beko'dan ayrılan Jan Vesely ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.
Kaynak: AA

Fenerbahçe, Jan Vesely, Barcelona, İspanya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Barcelona Jan Vesely ile 3 yıllık sözleşme imzaladı - Son Dakika

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