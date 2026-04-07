Barcelona Kadın Futbol Takımı’nın yıldız oyuncusu Mapi Leon, attığı golle maça damga vurdu. Tecrübeli futbolcu, kornerden doğrudan fileleri havalandırarak dikkat çekti.
Karşılaşmada kullanılan korner atışında topu doğrudan kaleye gönderen Mapi Leon, kaleciyi şaşırtarak golü kaydetti. Bu tür goller nadir görülmesi nedeniyle büyük ilgi topladı.
Mapi Leon’un kornerden attığı gol, kısa sürede sosyal medyada yayıldı ve futbolseverler tarafından yoğun ilgi gördü.
Son Dakika › Spor › Barcelona kadın futbol takımı oyuncusu kornerden gol attı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?