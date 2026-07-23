Barcelona, Karim Adeyemi\'yi kadrosuna kattı

Barcelona, Borussia Dortmund'dan Karim Adeyemi'yi transfer etti.

Barcelona kulübünden yapılan resmi açıklamada, kadroyu güçlendirme hamleleri kapsamında Karim Adeyemi transferinin tamamlandığı bildirildi. Hücum hattının sağ kanadında ve santrfor pozisyonunda görev yapabilen genç yetenek, kendisini 2031 yılına kadar Katalan temsilcisine bağlayan imzayı attı.

BONSERVİS BEDELİ 29 MİLYON

Alman basınında yer alan haberlere göre transferin finansal boyutu da netleşti. Barcelona'nın bu transfer için Borussia Dortmund'a bonus maddeleri de dahil olmak üzere toplam 29 milyon avro bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi.