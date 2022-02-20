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Barcelona La Liga'da 3 puanı 4 golle aldı - Son Dakika

Barcelona La Liga'da 3 puanı 4 golle aldı

20.02.2022 20:15
Barcelona La Liga'da 3 puanı 4 golle aldı

İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 25. haftasındaki Barcelona, Valencia'yı 4-1 mağlup etti.

İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 25. haftasındaki Barcelona, Valencia'yı 4-1 mağlup etti.

Haftaya 4. sırada başlayan Barcelona, 12. sıradaki Valencia'ya konuk oldu.

Katalan ekibi, Aubameyang'ın 23 ve 38, de Jong'un 32, Pedri'nin 63. dakikada attığı gollerle karşılaşmayı kazandı. Valencia'nın golü 52. dakikada Soler'den geldi.

Barcelona'nın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Gabonlu forvet oyuncusu Pierre-Emerick Aubameyang, 4. maçında fileleri havalandırmayı başardı.

Bir maç eksiği bulunan Barcelona puanını 42'ye çıkarırken, Valencia 30 puanda kaldı.

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Barcelona, Valencia, La Liga, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Barcelona La Liga'da 3 puanı 4 golle aldı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Barcelona La Liga'da 3 puanı 4 golle aldı - Son Dakika
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