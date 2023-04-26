Yeni sezonun hazırlıkları başladı! Barcelona'dan 20'lik orta saha - Son Dakika
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Yeni sezonun hazırlıkları başladı! Barcelona'dan 20'lik orta saha

26.04.2023 22:53
Yeni sezonun hazırlıkları başladı! Barcelona'dan 20'lik orta saha

La Liga'nın lideri ve şampiyonluğun en büyük favorisi olan Katalan Devi, Uruguay Ligi ekiplerinden Liverpool Montevideo forması giyen Fabricio Diaz ile anlaşmaya vardı. Katalan devi, 20 yaşındaki önlibero için 8 milyon euroyu gözden çıkarmış durumda.

İspanyol devi Barcelona, gelecek sezon hazırlıklarına başladı. Katalanlar, Uruguay Ligi ekiplerinden Liverpool Montevideo forması giyen Fabricio Diaz ile el sıkıştı.

8 MİLYON EURO

Mundo Deportivo'da yer alan habere göre; Katalan devi, Uruguay Ligi ekiplerinden Liverpool Montevideo forması giyen Fabricio Diaz ile her konuda anlaştı. Haberde, oyuncunun kulübüyle görüşmelerini sürdüren Katalan devinin 8 milyon euro ödemeye hazır olduğu belirtildi.

Gelecek sezon hazırlılarına başladılar bile! Barcelona'dan 20'lik orta saha

BAŞKAN AÇIKLAMA YAPTI

Finansal Fair Play kuralları sebebiyle sıkıntı yaşamak istemeyen Barcelona'da başkan Laporta, gerekli izinleri aldıktan sonra transferi gerçekleştireceği ifade edildi. 20 yaşındaki önlibero, takımıyla toplamda 116 maça çıktı ve 5 gol 7 asist yaptı.

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