Yeni sezonun hazırlıkları başladı! Barcelona'dan 20'lik orta saha

İspanyol devi Barcelona, gelecek sezon hazırlıklarına başladı. Katalanlar, Uruguay Ligi ekiplerinden Liverpool Montevideo forması giyen Fabricio Diaz ile el sıkıştı.

8 MİLYON EURO

Mundo Deportivo'da yer alan habere göre; Katalan devi, Uruguay Ligi ekiplerinden Liverpool Montevideo forması giyen Fabricio Diaz ile her konuda anlaştı. Haberde, oyuncunun kulübüyle görüşmelerini sürdüren Katalan devinin 8 milyon euro ödemeye hazır olduğu belirtildi.

BAŞKAN AÇIKLAMA YAPTI

Finansal Fair Play kuralları sebebiyle sıkıntı yaşamak istemeyen Barcelona'da başkan Laporta, gerekli izinleri aldıktan sonra transferi gerçekleştireceği ifade edildi. 20 yaşındaki önlibero, takımıyla toplamda 116 maça çıktı ve 5 gol 7 asist yaptı.