UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Barcelona ile Manchester United eşleşti. Katalan devinin teknik direktörü Xavi Hernandez, kura sonrası açıklamalarda bulundu.
Barcelona'nın kura şansına değinen Xavi, "Şampiyonlar Ligi'nden elenmemizi acımasız olarak nitelendirdim, bu oyundaki sorunlarla ilgiliydi. Ama kuralarda gerçekten şanssızız. Her zaman en zor kurayı Barcelona çekiyor." ifadelerini kullandı.
"Barcelona, Avrupa Ligi'ni kazanmak zorunda mı?" sorusuna cevap veren deneyimli hoca, "Bu bir meydan okuma. Barcelona, bu kupayı hiç kazanmadı ve bunun için mücadele edeceğiz. Başka bir seçeneğimiz yok." dedi.
Xavi son olarak ise, "Benim için bir sorun yok. Kura böyle çıktı. Bazen en iyiye karşı oynamak bir artıdır. Manchester United maçları bizim için bir meydan okuma olacak." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Spor › Barcelona'nın hocası Xavi, Avrupa Ligi'nde Manchester United ile eşleşmelerine isyan etti: Her zaman en zor kurayı çekiyoruz - Son Dakika