Barcelona\'nın iptal olan golündeki ofsayt kararı da olay oldu

Barcelona, Real Sociedad deplasmanında 2-1 kaybederek La Liga'da 9 maçlık yenilmezlik serisini noktaladı ve Real Madrid ile puan farkını açma şansını kaçırdı. Maça ise Barcelona'nın iptal edilen golündeki santimetrelik ofsayt kararı damga vurdu.

ANOETA'DA SERİ BİTTİ

La Liga'da Real Sociedad'a konuk olan Barcelona, sahadan 2-1'lik yenilgiyle ayrıldı. Bu sonuçla Katalan ekibi, ligdeki 9 maçlık yenilmezlik serisini kaybetti ve zirve yarışında önemli bir fırsatı değerlendiremedi.

PUAN FARKINI AÇMA ŞANSI KAÇTI

Barcelona, Real Madrid ile arasındaki puan farkını açma ihtimali bulunan haftada puansız kaldı. Katalan ekibi, aldığı mağlubiyetle yarışta avantaj yakalama fırsatını geri tepti.

SANTİMETRELİK OFSAYT KARARI OLAY OLDU

Karşılaşmada Barcelona'nın iptal edilen golü büyük tartışma yarattı. VAR incelemesinin ardından golü santimetrelerle ofsayt gerekçesiyle iptal eden karar, maç sonrasında geniş yankı uyandırdı. Sosyal medyada ve yorumlarda "bu kadar ince çizgiyle gol iptali" üzerinden yoğun eleştiriler yükseldi.