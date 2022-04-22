Barcelona, Real Sociedad deplasmanından 3 puan aldı - Son Dakika
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Barcelona, Real Sociedad deplasmanından 3 puan aldı

22.04.2022 00:37
Barcelona, Real Sociedad deplasmanından 3 puan aldı

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 33. haftasında Barcelona, deplasmanda Real Sociedad'ı 1-0 mağlup etti.

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 33. haftasında Barcelona, deplasmanda Real Sociedad'ı 1-0 mağlup etti.

Karşılaşmada Barcelona'nın galibiyet golünü 11. dakikada Pierre Emerick Aubameyang attı.

Ligde bir maçı eksik olan Barcelona, 63 puanla 2. sırada yer alıyor.

Ligin bitmesine 5 hafta kala lider Real Madrid 78 puanla şampiyonluktaki önemli avantajını koruyor.

Real Sociedad ise 55 puanla 6. sırada kaldı.

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Real Sociedad, Barcelona, İspanya, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Barcelona, Real Sociedad deplasmanından 3 puan aldı - Son Dakika


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