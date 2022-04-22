Barcelona, Real Sociedad deplasmanından 3 puan aldı - Son Dakika

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 33. haftasında Barcelona, deplasmanda Real Sociedad'ı 1-0 mağlup etti.
Karşılaşmada Barcelona'nın galibiyet golünü 11. dakikada Pierre Emerick Aubameyang attı.
Ligde bir maçı eksik olan Barcelona, 63 puanla 2. sırada yer alıyor.
Ligin bitmesine 5 hafta kala lider Real Madrid 78 puanla şampiyonluktaki önemli avantajını koruyor.
Real Sociedad ise 55 puanla 6. sırada kaldı.
Kaynak: AA
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