Barcelona, Türk asıllı Avustuyalı futbolcu Yusuf Demir'e kapıyı gösterdi

Türk asıllı Avusturyalı futbolcu Yusuf Demir, Barcelona'dan ayrılmaya hazırlanıyor. Katalan devinin formasını kiralık olarak giyen 17 yaşındaki genç yıldızın Bundesliga'ya transferi gündemde.

9 MAÇTA BARCELONA FORMASI GİYDİ

Sporx'in İspanyol Gazetesi Sport'tan aktardığı habere göre, Barcelona'da 10 maçta forma giymesi durumunda satın almak opsiyonu devreye girecek genç futbolcunun şu ana kadar toplam 9 maçta süre aldığı aktarılırken, genç futbolcunun peşinde Alman ekiplerinin bulunduğu belirtildi.

KATALAN DEVİ OPSİYON KULLANMAYACAK

La Liga'da şu an 8. sırada yer alan ve sıkıntılı günler geçiren Barcelona'nın yapacağı yeni transfer için kadroda boşluklar açmak istediği ve Yusuf Demir'in de opsiyonunu kullanmayıp, genç yıldızın istediği kulüplerle görüşmesine izin vereceği kaydedildi.

MENAJERİ SESSİZLİĞİNİ KORUDU

Medyada yer alan haberlerde; genç futbolcunun, sıradaki durağının Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt ve Bayer Leverkusen gibi ekipler olabileceği aktarıldı. Öte yandan Yusuf Demir'in temsilcisinin ise çıkan haberler karşısında şimdilik yorum yapmadığı ifade edildi.