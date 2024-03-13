Barcelona ve Arsenal UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi - Son Dakika
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Barcelona ve Arsenal UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ve Arsenal, çeyrek finale yükseldi. Barcelona, Napoli'yi 3-1 mağlup ederek çeyrek finale çıktı. Arsenal ise penaltılarda Porto'yu 4-2 yenerek son 8 takım arasına kaldı.

13.03.2024 02:03  Güncelleme: 02:05
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ve Arsenal, çeyrek finale yükseldi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasında son 16 turu rövanşları, iki maçla devam etti.

İspanya temsilcisi Barcelona, 1-1 berabere biten ilk karşılaşmanın rövanşında İtalya'nın Napoli takımını ağırladı.

Lluis Companys Olimpiyat Stadı'ndaki mücadeleye hızlı başlayan ev sahibi ekip, 15. dakikada Fermin Lopez ve 17. dakikada Joao Cancelo'nun golleriyle 2-0 öne geçti.

Napoli, 30. dakikada Amir Rrahmani ile farkı 1'e indirirken ilk yarı bu skorla sona erdi.

Barcelona, 83. dakikada Robert Lewandowski ile bir gol daha bularak maçı 3-1 kazandı ve turnuvada 2019-2020 sezonunun ardından ilk kez çeyrek finale çıktı.

Arsenal penaltılarda turladı

İngiliz ekibi Arsenal, 1-0 kaybettiği maçın rövanşında Portekiz'in Porto takımını konuk etti.

Emirates Stadı'ndaki müsabakada Arsenal, 41. dakikada Leandro Trossard'ın attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

İkinci yarıda gol sesinin çıkmadığı maç, toplam skordaki 1-1'lik beraberlik nedeniyle uzatmalara gitti.

Uzatma devrelerinde de eşitlik bozulmayınca penaltılara giden mücadelede rakibine 4-2 üstünlük kuran Arsenal, 14 yıl sonra ilk kez son 8 takım arasına kaldı.

"Devler Ligi"nde daha önce Manchester City, Real Madrid, Bayern Münih ve PSG çeyrek final bileti almıştı.

Kaynak: AA

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