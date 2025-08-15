Barış Alper Yılmaz, Galatasaray'ı sırtlıyor! - Son Dakika
Barış Alper Yılmaz, Galatasaray'ı sırtlıyor!

Barış Alper Yılmaz, Galatasaray'ı sırtlıyor!
15.08.2025 23:56
Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz, Fatih Karagümrük maçında attığı golle ligdeki gol sayısını 3'e çıkardı.

Galatasaray'ın milli futbolcusu Barış Alper Yılmaz, Fatih Karagümrük maçında attığı golle ligde gol sayısını 3'e yükseltti.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında konuk ettiği Fatih Karagümrük'ü 3-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılarda Barış Alper Yılmaz, bu maçta da performansıyla ön plana çıktı. 25 yaşındaki futbolcu, 10. dakikada yaptığı presle Doh'tan kapıp aldığı topla ceza sahasına kadar girip ağları sarstı. Geçen hafta Gaziantep FK'da da 2 gol atan Barış Alper, bu sezonki gol sayısını 3'e yükseltti.

Karşılaşmanın 74. dakikasında da ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan başarılı oyuncunun kale önüne yaptığı ortaya Fatih Kuruçuk'un ters dokunuşunda meşin yuvarlak filelere gitti.

Maça 11'de başlayan milli futbolcu, 81. dakikada yerini Mauro Icardi'ye bıraktı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig, Barış Alper Yılmaz, Fatih Karagümrük, Galatasaray, Milli Takım, Güncel, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Barış Alper Yılmaz, Galatasaray'ı sırtlıyor! - Son Dakika

22:13
Alaska’da tarihi görüntüler Trump ve Putin 6 yıl sonra yan yana
Alaska'da tarihi görüntüler! Trump ve Putin 6 yıl sonra yan yana
23:08
Putin’den ’’Ateşkesi kabul edecek misiniz’’ sorusuna yanıt: Duyamadım
Putin'den ''Ateşkesi kabul edecek misiniz?'' sorusuna yanıt: Duyamadım
SON DAKİKA: Barış Alper Yılmaz, Galatasaray'ı sırtlıyor! - Son Dakika
