Barış Şimşek, UEFA CORE Kursu'nda görevlendirildi - Son Dakika
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Barış Şimşek, UEFA CORE Kursu'nda görevlendirildi

12.05.2022 17:39
Barış Şimşek, UEFA CORE Kursu'nda görevlendirildi

UEFA Gözlemcisi ve Video Yardımcı Hakem (VAR) Koordinatörü Barış Şimşek, UEFA CORE Kursu'nda görevlendirildi.

UEFA Gözlemcisi ve Video Yardımcı Hakem (VAR) Koordinatörü Barış Şimşek, UEFA CORE Kursu'nda görevlendirildi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Barış Şimşek'e, proje kapsamında İtalyan ve Kuzey İrlandalı hakem triosunun hakem koçu olarak görev verildi.

54. kez düzenlenen CORE Kursu, İsviçre'de 8 farklı ülkeden gelecek vadeden hakemlerin katılımıyla gerçekleştiriliyor.

Kursta hakemlere verilen teorik ve pratik eğitimlerin yanı sıra fiziksel yeterlilik testi de uygulanıyor.

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Barış Şimşek, Türkiye, Futbol, UEFA, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Barış Şimşek, UEFA CORE Kursu'nda görevlendirildi - Son Dakika


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