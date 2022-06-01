BARÜ öğrencisi Berfin Altun, Avrupa ikincisi oldu - Son Dakika
Üye Girişi

BARÜ öğrencisi Berfin Altun, Avrupa ikincisi oldu

01.06.2022 19:55
BARÜ öğrencisi Berfin Altun, Avrupa ikincisi oldu

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Berfin Altun, Avrupa Halter Şampiyonasında kadınlar 64 kiloda gümüş madalya kazandı.

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Berfin Altun, Avrupa Halter Şampiyonasında kadınlar 64 kiloda gümüş madalya kazandı.

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi, milli sporcu Berfin Altun, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da gerçekleştirilen Avrupa Halter Şampiyonasında önemli bir başarıya imza attı. Organizasyonda kadınlar 64 kiloda yarışan Berfin Altun, silkmede 120 kiloluk derecesiyle gümüş madalya kazanmayı başardı. Berfin Altun, koparmada 86, toplam ise 206 kiloluk derece elde etti.

Elde edilen başarılardan dolayı duyduğu mutluluğu dile getiren BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, "Nitelikli öğrenme alanları ve kaliteli eğitim ortamı ile çok sayıda milli sporcunun tercihi olan Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinden yeni başarı haberleri gelmeye devam ediyor. Son olarak Berfin Altun, elde ettiği Avrupa ikinciliğiyle göğsümüzü kabarttı. Sadece ulusal müsabakalarda değil, uluslararası müsabakalarda da adından bahsettiren genç sporcumuz, gelecekte ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğini de göstermiş oldu. Bu düşüncelerle gümüş madalya alan milli haltercimizi tebrik ediyor, başarılarının katlanarak artmasını temenni ediyorum. Ayrıca gayretleri dolayısıyla Spor Bilimleri Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Mustafa Zahit Serarslan başta olmak üzere tüm bileşenlerimizi gönülden kutluyorum" dedi. - BARTIN

BARÜ öğrencisi Berfin Altun, Avrupa ikincisi oldu
BARÜ öğrencisi Berfin Altun, Avrupa ikincisi oldu
BARÜ öğrencisi Berfin Altun, Avrupa ikincisi oldu
BARÜ öğrencisi Berfin Altun, Avrupa ikincisi oldu
BARÜ öğrencisi Berfin Altun, Avrupa ikincisi oldu

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Avrupa Halter Şampiyonası Avrupa Halter Şampiyonası Başkan Fadıloğlu üniversite öğrencileriyle bir araya geldi Başkan Fadıloğlu üniversite öğrencileriyle bir araya geldi
Kaynak: İHA

Spor Bilimleri Fakültesi, Bartın Üniversitesi, Gümüş Madalya, Halter, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor BARÜ öğrencisi Berfin Altun, Avrupa ikincisi oldu - Son Dakika


Son Dakika
19:25 Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan F-16 açıklaması: ABD ile kurulan temaslar olumlu geçti
19:21 Maç öncesi Viking kalecisi Patrik Gunnarsson'un kale direklerine yaptığı hareket eleştiri oklarının hedefi oldu
18:41 İsveç, Finlandiya ve Türkiye'nin yetkili isimleri Brüksel'de görüşecek
18:19 16 yaşındaki kıza cinsel taciz iddiasında ilk ifadeler ortaya çıktı: Meyve suyu verdi fenalaştım
18:18 Büyükçekmece'deki kazada görgü tanıklarının ifadesi ortaya çıktı: 70-80 öğrenci vardı, kırmızı araba direk onların üzerine daldı
18:15 Fenerbahçe'nin paylaşımı sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Ali Koç ve Jorge Jesus, Türkçe konuşuyor!
17:56 5 yaşındaki kızlarının gözü önünde eşini döven adamın 10 yıllık cezası onandı
17:45 Bilim insanları vatandaşları klozetlerle ilgili uyardı! Virüsler diş fırçasına geçebilir
17:27 Hakan Balta, Fatih Terim'in izinden gidiyor! İlk sezonunda Galatasaray U19 takımını şampiyonluğa ulaştırdı
17:06 Fenerbahçe, Jorge Jesus'u paylaştı! Müze gezip, kupayla poz verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2022 20:02:25. #1.11#
SON DAKİKA: BARÜ öğrencisi Berfin Altun, Avrupa ikincisi oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement