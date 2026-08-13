Başakpınarspor 2026-2027 Sezonuna Katılmayacak - Son Dakika
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Başakpınarspor 2026-2027 Sezonuna Katılmayacak

Başakpınarspor 2026-2027 Sezonuna Katılmayacak
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Başakpınarspor, amatör sporun zorlukları nedeniyle yeni sezonda ligde yer almayacağını duyurdu.

Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Başakpınar spor Kulübü, 2026-2027 sezonuna katılmayacağını açıkladı.

Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Başakpınarspor Kulübü; yeni sezonda ligde yer almayacak. Başakpınarspor Kulübü'nden yapılan açıklamada; "2019 yılında göreve geldiğimiz kulübümüzü geçen süre zarfında başta halkımızın ve sponsorlarımızın maddi ve manevi destekleri ile gençlerimizin sporla buluşup kaynaştığı, bedensel ve kişisel gelişimlerine olumlu katkılar sunan; Başakpınar adını her mecrada en iyi şekilde temsil eden bir yapıya kavuşturmak için çaba sarf edip, futbolun yanı sıra, taekwondo, masa tenisi gibi branşlarda lisanslı sporcusu olan bir kulüp durumuna getirdik. Bugün geldiğimiz noktada futbolda amatör ruh ve gönüllülük esası kaybolmuş, maddiyat ön plana çıkarılmış, başta Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) olmak üzere amatör sporu ayakta tutması gereken bir çok kurumun; destek olmaları bir tarafa amatör kulüpler üzerindeki yük her geçen gün biraz daha artmış, birçok kulüp kapanma noktasına gelmiştir. Mevcut durum tarafımızca etraflıca irdelenmiş ve bu zor şartlar altında mücadele etmemizin kimseye bir fayda sağlamayacağına inandığımız A takım düzeyinde Kayseri Süper Amatör Küme'ye katılmama; tüm imkan ve gücümüz ile altyapı gruplarına yönelip olması gerektiği gibi maddiyatın geri planda olduğu, gençlerimizin sporla buluştuğu bir kulüp olarak Başakpınar ve çevre mahallelerimizin gençleri için çalışmaya devam etme kararı almış bulunmaktayız. Kurulduğu günden bugüne 45 yıldır olduğu gibi yine halkımızın destekleri ile Başakpınarspor Kulübümüzü ayakta tutmaya devam edeceğiz. Bu bayrak yarışında kulübümüzü daha ileriye taşıyacak her türlü istek, öneri ve fikre açık olduğumuzu da belirtmek isteriz. Başakpınar halkımız ve tüm amatör spor camiasına saygılarımızı sunar, almış olduğumuz bu zor kararın başta kulübümüz ve mahallemiz olmak üzere herkes için hayırlı olmasını temenni ederiz" denildi.

Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Başakpınarspor 2026-2027 Sezonuna Katılmayacak - Son Dakika

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