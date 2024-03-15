Başakşehir, Ankaragücü deplasmanında

Karate 1 Premier Lig'in ikinci ayağı Antalya'da başladı

Türkiye'den 30 sporcunun katıldığı Karate 1 Premier Lig'in ikinci ayağı, Antalya'da başladı. Dünya Karate Federasyonu tarafından Kemer ilçesindeki Daima Spor Kompleksi'nde düzenlenen turnuvada 60 ülkeden 380 sporcu yarışıyor. Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Aslan Abid Uğuz, bu branşta dünyanın en önemli organizasyonlarından birine Antalya'da ev sahipliği yaptıklarını söyledi. Uğuz, Premier Lig'in ilk ayağının Fransa'da gerçekleştirildiğini, Türkiye'den sonra da Mısır ve Fas'ta yapılacak organizasyonlar ile ligin sona ereceğini kaydetti. Türkiye'nin İtalya ile organizasyona en fazla sporcu ile katılan ülke olduğuna dikkati çeken Uğuz, 30 milli sporcunun turnuvada altın için mücadele edeceğini dile getirdi. Uğuz, dünyanın en iyi sporcularının bu turnuvada mücadele ettiğini ifade etti. Turnuva, 17 Mart Pazar günü sona erecek.