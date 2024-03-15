Başakşehir, Ankaragücü deplasmanında - Son Dakika
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Başakşehir, Ankaragücü deplasmanında

Başakşehir, Ankaragücü deplasmanında

RAMS Başakşehir, Süper Lig'in 30. hafta maçında MKE Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşacak. İstanbul temsilcisi son 3 maçını kazanırken, Ankaragücü ise son 7 maçında galibiyet alamadı. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maç 3-3 berabere sonuçlanmıştı. Başakşehir'de tedavileri süren bazı oyuncuların durumu maç günü belli olacak. Ayrıca, Deniz Türüç, Mehdi Abeid, Leo Dubois, Oliver Kemen, Krzysztof Piatek ve Emirhan İlkhan sarı kart ceza sınırında bulunuyor ve yarınki maçta kart görmeleri durumunda Beşiktaş maçında cezalı duruma düşecekler.

15.03.2024 09:45  Güncelleme: 09:47
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RAMS Başakşehir, Süper Lig'in 30. hafta maçında yarın deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak.

Eryaman Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 16.00'da başlayacak. Mücadelede hakem Cihan Aydın düdük çalacak.

Ligde oynadığı son 3 maçı kazanan İstanbul temsilcisi, bu sezon 29 maçta 12 galibiyet, 6 beraberlik ve 11 mağlubiyet sonunda 42 puanla 6. sırada bulunuyor.

Son 7 maçını kazanamayan ve bu süreçte sadece 2 beraberlik elde eden MKE Ankaragücü ise 6 galibiyet, 12 beraberlik, 11 mağlubiyetle 30 puan topladı. Başkent ekibi haftaya Atakaş Hatayspor'un averajla önünde 16. sırada giriyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşma 3-3 sona ermişti.

Başakşehir'de tedavileri süren Leo Duarte, Leo Dubois ve Ousseynou Ba'nın durumu maç günü netlik kazanacak.

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Başakşehir'de 6 futbolcu ceza sınırında

RAMS Başakşehir'de Deniz Türüç, Mehdi Abeid, Leo Dubois, Oliver Kemen, Krzysztof Piatek ve Emirhan İlkhan sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Bu 6 futbolcu yarın oynanacak maçta kart görmeleri durumunda 31. haftadaki Beşiktaş müsabakasında cezalı duruma düşecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Başakşehir, Ankaragücü deplasmanında - Son Dakika

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