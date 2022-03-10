Başakşehir, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Başakşehir, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

10.03.2022 14:04
Başakşehir, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'de FT Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'de FT Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Başakşehir, Süper Lig'in 29. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde rondo çalışmasıyla devam etti. İdman çift kale maçla sona erdi.

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Başakşehir, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Başakşehir, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Başakşehir, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Başakşehir, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

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Spor Toto Süper Lig, Antalyaspor, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Başakşehir, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika


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